«Лихачил ли Вова? Я не помню – был слишком пьян»: появилась расшифровка допроса друга Васильева, который устроил смертельное ДТП на Малышева
Близок тот момент, когда Владимир Васильев, устроивший смертельную аварию на Малышева, предстанет перед судом. Участники этого громкого процесса заканчивают знакомиться с материалами следствия, и в скором времени обвинительное заключение покажут прокурору.
В то роковое утро, 4 августа прошлого года, Васильев на высокой скорости протаранил четыре автомобиля напротив ТРЦ «Алатырь». От удара скончались водитель такси Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров. Первые результаты анализов Васильева показали, что художник был трезв в момент ДТП. Однако позже следователи доказали, что мочу горе-водителя подменил его отец, полковник Росгвардии Андрей Васильев.
Васильев протаранил сразу четыре автомобиля, которые стояли на перекрестке. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Известно и то, что Kia Rio, разбитая Владимиром, принадлежала его другу Никите Фомину. Владелец иномарки написал заявление об угоне и также является потерпевшим. Позже выяснилось, что мама Васильева предлагала ему подарить новый автомобиль взамен на отказ от показаний против сына.
«ВОВА ПРИЕХАЛ К НАМ, НО НЕ ПИЛ»
Что же касается Глеба Березкина, то в отличие от своего друга Вовы он до сих пор не можется оправиться от тяжких последствий аварии. 23-летний выпускник УрФУ вынужден передвигаться на костылях из-за травм опорно-двигательного аппарата.
В распоряжении «Комсомолки» появилась расшифровка допроса Березкина. Он подтвердил, что в ночь перед аварией они с Васильевым распивали спиртное в его квартире на ЖБИ. Приводим самые важные детали из этих показаний.
- Днем 3 августа я встретился с другом детства Никитой Фоминым и мы решили выпить у меня дома. Уже ночью Фомин позвонил Вове Васильеву и предложил приехать к нам, он согласился. Владимир приехал, но спиртное не употреблял. Наркотики никто из присутствующих не принимал (также в квартире Березкина были трое его знакомых – прим.ред.). Под утро у нас стало заканчиваться спиртное, и мы вышли покурить на лестницу с Фоминым и Васильевым. Приняли коллективное решение, что я и Вова поедем к нему домой за спиртным.
Эта часть показаний вызывает новые вопросы, так как сам Никита Фомин заявил, что Березкин и Васильев, предположительно, украли его ключи от Kia Rio из куртки.
- Владимир сел за руль, а я на переднее пассажирское сиденье. Поездку я помню плохо – был сильно пьян. Помню, что проезжая небоскреб «Высоцкий» мы выехали на встречную полосу перед круговым движением на Малышева. Маневрировал ли потом Владимир - я не помню. Затем я увидел впереди какое-то препятствие, осознал, что мы едем слишком быстро и отключился. Очнувшись, я позвонил Фомину по WhatsApp и сообщил, что мы попали в аварию. Потом пришел в сознание лишь в больнице, - рассказал следователю Глеб Березкин.
Очевидец поговорил с виновником ДТП на Малышева.Видео: telegram-канал «Екатеринбург №1»
ЧТО ГРОЗИТ ВАСИЛЬЕВУ?
Уголовное дело было возбуждено по двум статьям: «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, находящимся в состоянии опьянения», а также по статье «Угон». Благодаря новым поправкам Минздрава, из-за подмены мочи при заборе анализов Владимир числится как уклонист, а, следовательно, его будут судить как пьяного водителя.
С августа 2018 Васильев находится в СИЗОФото: Алексей БУЛАТОВ
В общей сложности ему грозит до 20 лет лишения свободы. Добавим, что по словам знакомой Васильева, в ночь перед аварией он с друзьями употреблял кислоту. В конце прошлого года мы пытались пообщаться с Глебом Березкиным, но друг Владимира отказался комментировать аварию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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