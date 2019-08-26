Подруга виновника смертельной аварии на Малышева: «В ту ночь Вова с друзьями употреблял кислоту»

Без всяких сомнений, смертельная авария на Малышева с участием уличного художника Владимира Васильева – одно из самых резонансных ДТП, которые происходили в Екатеринбурге за последнее время. По уровню общественного резонанса, пожалуй, сравнится лишь наезд на людей на перекрестке Фурманова – 8 Марта. В результате столкновения погибли 25-летний водитель такси и его 28-летний пассажир. У обоих мужчин остались маленькие дети.

Находившиеся в такси мужчины погибли на месте. Фото: УГИБДД по Екатеринбург

После появления в Сети видео, на котором Васильев и его пассажир Глеб Березкин пытаются что-то невнятно рассказать очевидцам, сразу же появились вопросы о состоянии водителя в момент столкновения. Сразу после выписки из больницы Владимиру предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» и задержали. Сразу после допроса у следователя МВД из главка полиции поступила официальная информация: Васильев был трезв. А через два дня суд отправил парня на 2 месяца в СИЗО.

Однако, в деле появился новый поворот. Выяснилось, что в документах об освидетельствовании виновника аварии были допущены грубые ошибки. По неизвестным причинам врачи указали неверное имя и дату. Как результат – пробы крови отправили на повторный анализ в Челябинск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/723957" frameborder="0"></iframe> Очевидец поговорил с виновником ДТП на Малышева.Видео: telegram-канал «Екатеринбург №1»

- Расследованием уголовного дела Владимира Васильева, обвиняемого в смертельном ДТП, займется следственная группа специализированного отдела по расследованию ДТП главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области. В нее по согласованию с врио начальника главка генералом-майором Владимиром Мироновым включены четыре опытных следователя. Таким образом, сейчас расследованием этого громкого дела в реальности занимается не один, как ранее, а пять следователей, - сообщил пресс-секретарь свердловского главка Валерий Горелых.

Сейчас нам остается лишь ждать результатов новой экспертизы, если она покажет наличие запрещенных препаратов, то Васильеву будет грозить не до 7, а до 15 лет лишения свободы.

Несколько дней после аварии Березкин и Васильев провели в больнице. В разговоре с журналистом «КП» Глеб признался, что Владимир был за рулем машины их общего друга. Фото: соцсети

Спустя четыре недели после аварии одна из подруг уличного художника рассказала «Комсомолке» подробности вечеринке, на которой был Васильев в ночь перед аварией.

- Вова давно пристрастился к легким наркотикам, еще в колледже он подсел на травку, - делится на условиях анонимности знакомая Васильева. – В ту ночь он вместе с друзьями употреблял марки. Это такие носители кислоты или, проще говоря, ЛСД. Их надо под язык класть. Мы знали о его любви к таким вещам, но никто не ожидал, что он устроит аварию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/725754" frameborder="0"></iframe> Водитель Kia виновный в ДТП на Московской-Малышева попросил прощения.Видео: ГУ МВД Свердловской области

Также девушка подтвердила слухи о том, что отец Владимира является высокопоставленным военным.

- Да, папа у него военный. Несколько лет назад ему государство выделило новую квартиру в жилом комплексе на Московской, неподалеку от места аварии. Как я поняла, он живет с родителями.

Подруга Владимира Васильева - о его пристрастии к наркотикам 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Знакомые водителя KIA, по вине которого погибли два человека в аварии на Малышева: «Мы все в шоке». Владимир Васильев на большой скорости въехал в автомобили, которые стояли на светофоре (подробнее)

Остается в больнице с сотрясением мозга: виновнику смертельной аварии на Малышева грозит до 15 лет колонии. Владимир Васильев угнал машину друга, с которым до этого был на вечеринке и протаранил четыре автомобиля (подробнее)

Экспертиза показала, что водитель был трезвым: виновника аварии на Малышева арестовали. Лихач на допросе в Главном следственном управлении МВД по Свердловской области признал свою вину (подробнее)