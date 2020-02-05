«До встречи в суде»: мать Васильева пыталась подкупить хозяина машины, на котором ее сын устроил смертельное ДТП на Малышева

Виновник аварии на Малышева Владимир Васильев проведет за решеткой еще как минимум два месяца, ему продлили арест до 1 апреля. Совсем скоро уголовное дело уличного художника направят в суд. Только за ДТП в состоянии опьянения с двумя погибшими ему грозит до 15 лет колонии.

Но есть также и вторая статья – «Угон». Речь идет о том коричневом Kia Rio, на котором Васильев и его друг Глеб Березкин утром 4 августа протаранили четыре машины. Корейская иномарка принадлежала их общему приятелю – выпускнику стройфака УрФУ, 24-летнему Никите Фомину.

Вечером накануне аварии все трое были в квартире Березкина на ЖБИ - там проходила студенческая вечеринка. Около 6:00 утра Березкин и Васильев поехали за алкоголем. Но машину парни взяли чужую. Хозяин авто Никита Фомин узнал о том, что его машина замешана в смертельном ДТП, только утром от сотрудников ГИБДД. Никита и Глеб уже признаны потерпевшими по делу, но в отличие от Березкина, Фомин не стал выгораживать Владимира.

Наталья Васильева считает, что ее сыну стало плохо в момент аварии и он не справился с управлениемФото: Алексей БУЛАТОВ

По данным источника «Комсомолки», знакомого с ходом расследования, мать Васильева предлагала Никите Фомину купить новый автомобиль взамен старого. Все ради того, чтобы парень изменил свои показания в пользу ее сына.

- Наталья Васильева предлагала Фомину купить новый автомобиль вместо разбитой машины или выплатить ему стоимость Kia Rio из салона. При этом ремонт разбитой Kia оценили выше, чем себестоимость подержанной легковушки. Никита заявил, что не хочет помогать Владимиру. Так и сказал ей – «До встречи в суде», - рассказывает источник «КП» - Екатеринбург.

Кроме этого стало известно о том, что отец обвиняемого – полковник Росгвардии Андрей Васильев продолжает работать в силовых структурах. Он также нанял адвоката, чтобы в ближайшем будущем давать показания в суде.

- Васильеву старшему не вынесли даже выговора, так как военный следственный отдел отказал в возбуждении уголовного дела по факту подмены мочи при заборе анализов у его сына, - добавил собеседник.

С августа прошлого года Васильев находится за решеткойФото: Алексей БУЛАТОВ

Нам удалось связаться с Никитой Фоминым, но от разговора знакомый Владимира Васильева деликатно отказался.

- Сейчас неудобно разговаривать, попробуйте позвонить мне позже, - кратко сказал Фомин и положил трубку.

Напомним, что, по словам подруги Васильева, в ночь перед аварией он с друзьями употреблял синтетические наркотики.

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