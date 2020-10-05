Виновник аварии на Малышева публично извинился перед семьями погибших мужчин

Васильев признал вину частично
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге после месячного перерыва возобновился суд над виновником аварии на улице Малышева. Речь об 24-летнем Владимире Васильеве, который, по версии следствия, угнал у друга Kia Rio и устроил «смертельный» заезд по центру Екатеринбурга.
Сегодня в качестве свидетелей выступили родственники таксиста Александра Трушкова и его пассажира Виталия Никифорова. Тем роковым утром Александр вышел на смену, чтобы немного подзаработать в выходной день. А Виталий возвращался домой к жене и дочке из аэропорта. Мужчины скончались мгновенно.
Ранее свои показания в суде давал владелец угнанной иномарки Никита Фомин. Он рассказал, что Васильев употреблял спиртное в ночь перед ДТП.
- Пили на квартире все, - рассказал в суде Никита Фомин. - Я был жутко пьяный, Васильев и Березкин тоже. Они вышли на улицу, сказали, что за сигаретами. Потом позвонил Глеб, сказал, что они разбились. Я стал искать ключи в сумке и куртке, но не нашел. На следующее утро мне позвонила мать Васильева. Попросила дать показания, что я сам передал Вове ключи. Я отказался. Я бы в любом случае не дал ему в таком состоянии ключи. Он мешал все подряд: коньяк, вино, ликер.
Васильев не признает, что был за рулем в нетрезвом состоянии
Фото: Алексей БУЛАТОВ
К удивлению участников процесса, Глеб Березкин так и не пришел в суд. Заседание началось с того, что были допрошены родители Александра Трушкова, а также жена и сестра Виталия Никифорова.
Васильев публично извинился, но многие посчитали его заявление неискренним. А Глеба Березкина принудительно доставят в суд. Следующее заседание по делу Васильева состоится 9 октября.
Последствия аварии. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Знакомые водителя KIA, по вине которого погибли два человека в аварии на Малышева: «Мы все в шоке». Владимир Васильев на большой скорости въехал в автомобили, которые стояли на светофоре (подробнее)
Остается в больнице с сотрясением мозга: виновнику смертельной аварии на Малышева грозит до 15 лет колонии. Владимир Васильев угнал машину друга, с которым до этого был на вечеринке и протаранил четыре автомобиля (подробнее)
Экспертиза показала, что водитель был трезвым: виновника аварии на Малышева арестовали. Лихач на допросе в Главном следственном управлении МВД по Свердловской области признал свою вину (подробнее)