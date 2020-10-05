Виновник аварии на Малышева публично извинился перед семьями погибших мужчин

Васильев признал вину частично Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге после месячного перерыва возобновился суд над виновником аварии на улице Малышева. Речь об 24-летнем Владимире Васильеве, который, по версии следствия, угнал у друга Kia Rio и устроил «смертельный» заезд по центру Екатеринбурга.

Сегодня в качестве свидетелей выступили родственники таксиста Александра Трушкова и его пассажира Виталия Никифорова. Тем роковым утром Александр вышел на смену, чтобы немного подзаработать в выходной день. А Виталий возвращался домой к жене и дочке из аэропорта. Мужчины скончались мгновенно.

Ранее свои показания в суде давал владелец угнанной иномарки Никита Фомин. Он рассказал, что Васильев употреблял спиртное в ночь перед ДТП.

- Пили на квартире все, - рассказал в суде Никита Фомин. - Я был жутко пьяный, Васильев и Березкин тоже. Они вышли на улицу, сказали, что за сигаретами. Потом позвонил Глеб, сказал, что они разбились. Я стал искать ключи в сумке и куртке, но не нашел. На следующее утро мне позвонила мать Васильева. Попросила дать показания, что я сам передал Вове ключи. Я отказался. Я бы в любом случае не дал ему в таком состоянии ключи. Он мешал все подряд: коньяк, вино, ликер.

Васильев не признает, что был за рулем в нетрезвом состоянии Фото: Алексей БУЛАТОВ

К удивлению участников процесса, Глеб Березкин так и не пришел в суд. Заседание началось с того, что были допрошены родители Александра Трушкова, а также жена и сестра Виталия Никифорова.

Васильев публично извинился, но многие посчитали его заявление неискренним. А Глеба Березкина принудительно доставят в суд. Следующее заседание по делу Васильева состоится 9 октября.

Последствия аварии. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

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