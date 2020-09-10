Владелец Kia Rio рассказал, как Васильев угнал машину и устроил ДТП на Малышева

Васильев признает вину лишь частично Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжается рассмотрение дела уличного художника Владимира Васильева, который устроил аварию на улице Малышева. В результате ДТП погибли двое мужчин – таксист Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров.

Васильев пытался подменить мочу при сдаче анализов в больнице, вместо него в баночку пописал его отец – полковник Росгвардии Андрей Васильев. Именно поэтому он проходит по делу как пьяный водитель, из-за которого погибли два человека.

Кроме этого Васильева обвиняют в угоне Kia Rio у друга Никиты Фомина. Последний сегодня впервые даст показания против художника, также ожидается дача показаний Глеба Березкина.

Ранее мы уже писали, что на самом первом допросе Владимир признался, что именно его лучший друг Глеб был инициатором угона машины. Но потом от этих показаний «внезапно» отказался.

- Слова Владимира фиксировал оперуполномоченный, когда материалы дела еще не были переданы в ГСУ при свердловском главке (впоследствии дело передали в СКР – прим.ред.). Васильев признался, что ключи от Kia Rio, принадлежащей его знакомому Никите Фомину, украл Глеб Березкин. Именно он достал их из куртки Фомина. Изначально у них была мысль поехать в ближайший магазин за сигаретами, - сообщил инсайдер.

- Никакого плана брать алкоголь в квартире Васильева, как говорил его отец, и в помине не было. Березкин не давал показаний против друга, так как сам чувствует свою вину за случившееся. Однако, привлечь его по статье «Угон» нельзя, так как фактически машиной завладел именно Владимир Васильев, - рассказал «КП» источник, знакомый с ходом следствия.

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