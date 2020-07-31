С владельца Kia Rio, которую угнал Владимир Васильев, потребуют 4 миллиона рублей

Совсем немного времени осталось до возобновления суда по делу Владимира Васильева, который устроил массовую аварию на улице Малышева 4 августа прошлого года. В результате ДТП погибли таксист Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров.

В ночь перед роковой аварией Васильев находился в гостях у своего друга детства Глеба Березкина, где также были и другие общие приятели. Среди них оказался и молодой обладатель коричневой KIA Rio Никита Фомин. Именно эту машину, по версии следствия, Владимир угнал у товарища, когда вместе с Березкиным отправился за новой порцией спиртного.

УЛИЧНЫЕ ГОНКИ В ПОГОНЕ ЗА СПИРТНЫМ

По данным источника «Комсомолки», знакомого с ходом расследования, мать Васильева (работает учителем в гимназии № 176 – прим.ред.) предлагала Никите Фомину купить новый автомобиль взамен старого.

Все ради того, чтобы парень изменил свои показания в пользу ее сына.

- Наталья Васильева предлагала Фомину купить новый автомобиль вместо разбитой машины или выплатить ему стоимость Kia Rio из салона. При этом ремонт разбитой Kia оценили выше, чем себестоимость подержанной легковушки. Никита заявил, что не хочет помогать Владимиру. Так и сказал ей – «До встречи в суде». Предположительно, Владимир вытащил ключи от иномарки из куртки Фомина, - рассказывает источник «КП» - Екатеринбург.

Васильев не признает, что сел за руль пьянымФото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме этого на допросе у следователя один из присутствующих все же признал факт того, что Васильев употреблял, перед тем как сесть за руль. Но Глеб Березкин, несмотря на то, что сам едва не погиб в той аварии, упорно продолжает заявлять – «Владимир был трезв».

- 3 августа я встретился с другом детства Никитой Фоминым и мы решили выпить у меня дома. Уже ночью Фомин позвонил Вове Васильеву и предложил приехать к нам, он согласился. Владимир приехал, но спиртное не употреблял. Наркотики никто из присутствующих не принимал (также в квартире Березкина были трое его знакомых – прим.ред.). Под утро у нас стало заканчиваться спиртное, и мы вышли покурить на лестницу с Фоминым и Васильевым. Приняли коллективное решение, что я и Вова поедем к нему домой за спиртным. Владимир сел за руль, а я на переднее пассажирское сиденье.

- Поездку я помню плохо – был сильно пьян. Помню, что проезжая небоскреб «Высоцкий» мы выехали на встречную полосу перед круговым движением на Малышева. Маневрировал ли потом Владимир - я не помню. Затем я увидел впереди какое-то препятствие, осознал, что мы едем слишком быстро и отключился. Очнувшись, я позвонил Фомину по WhatsApp и сообщил, что мы попали в аварию. Потом пришел в сознание лишь в больнице, - рассказал на допросе следователю Глеб Березкин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/761281" frameborder="0"></iframe> Камеры наблюдения засняли как Васильев "лихачил" перед моментом смертельного ДТП.

А БЫЛ ЛИ УГОН?

На данный момент комментировать ход расследования дела Никита Фомин не готов, но, как известно, именно из-за его заявления Васильева будут судить в том числе и по статье «Угон».

Однако адвокат Александр Шумилов, представляющий интересы отца погибшего пассажира такси, уверен, что таким образом хозяин машины защитил себя от уголовного преследования.

Васильеву грозит до 20 лет лишения свободыФото: Алексей БУЛАТОВ

Изначально анализ мочи Владимира показал, что парень был трезв в момент аварии. Но потом следователь СКР выяснил, что вместо него анализы сдал отец – полковник Росгвардии.

- По моей версии, в ту ночь Фомин и Васильев вместе выпивали и последнему ключи были переданы намеренно, - объяснят адвокат Шумилов. – Если бы не версия об угоне, Фомину бы грозило обвинение в даче ложных показаний и передаче автомобиля лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения.

В ближайшее время представители потерпевших подадут иск к Фомину о возмещении морального вреда на 4 миллиона рублей. При этом к Васильеву уже подан иск на 14 миллионов.

- Он является владельцем источника повышенной опасности, - добавил Александр Шумилов.

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