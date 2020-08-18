Виновник аварии на Малышева признался, что на угон машины его подтолкнул лучший друг

Васильева обвиняют в ДТП с двумя погибшими и угоне Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны новые подробности уголовного дела уличного художника Владимира Васильева, который устроил смертельную аварию на Малышева. В результате столкновения погиб таксист Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров.

Известно, что в момент ДТП на пассажирском сиденье Kia Rio был лучший друг детства Васильева Глеб Березкин. Выпускник УрФУ получил тяжкие травмы, а после выписки из больницы был вынужден передвигаться в инвалидной коляске и на костылях.

Как ранее сообщала «Комсомолка», в ночь на 4 августа в квартире Березкина проходила вечеринка. Из шести человек четверо были близкими друзьями Васильева и впоследствии дали показания. Словно под копирку приятели говорили следователям.

- Вова приехал позже всех, но не пил спиртное, - говорили на допросе участники тусовки.

Васильев признал вину лишь в ДТП, но при этом, по его словам, за рулем был трезвым Фото: Алексей БУЛАТОВ

Однако нам удалось выяснить содержание самых первых показаний Владимира Васильева, которые он давал лежа в палате больницы № 36 сразу после аварии. Слова виновника ДТП фиксировал оперуполномоченный одного из районных отделений полиции, когда материалы дела еще не были переданы в ГСУ при свердловском главке (впоследствии дело передали в СКР – прим.ред.).

- По «горячим» следам Васильев признался, что ключи от Kia Rio, принадлежащей его знакомому Никите Фомину, украл Глеб Березкин. Именно он достал их из куртки Фомина. Изначально у них была мысль поехать в ближайший магазин за сигаретами. Никакого плана брать алкоголь в квартире Васильева, как говорил его отец, и в помине не было. Березкин не давал показаний против друга, так как сам чувствует свою вину за случившееся. Однако, привлечь его по статье «Угон» нельзя, так как фактически машиной завладел именно Владимир Васильев, - рассказал «КП» источник, знакомый с ходом следствия по уголовному делу.

Но уже в ходе следствия Васильев резко изменил свои показания. А также не стал признавать вину в угоне автомобиля.

- Следователь СК был готов к такому развитию событий. Он привлек в качестве свидетеля по делу того самого оперуполномоченного, который подтвердил ранее сказанные Васильевым слова, - отмечает инсайдер.

Напомним, что художник пытался подменить свою мочу, чтобы сдать «чистые» анализы. Именно из-за этого его судят как водителя, находившегося в состоянии опьянения.

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