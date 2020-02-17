2020-02-17T07:16:15+03:00
Происшествия

Пять часов пил «Егерь» и сел за руль: появилось видео, как Васильев лихачит в центре Екатеринбурга перед смертельной аварией

Публикуем кадры с камер видеонаблюдения, которые легли в основу уголовного дела сына полковника Росгвардии [эксклюзив «КП»]
Олег ГАЛИМОВ
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Васильев мог устроить устроить массовый замес на перекрестке с Карла Либкнехта и едва не сбил человекаВасильев мог устроить устроить массовый замес на перекрестке с Карла Либкнехта и едва не сбил человекаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге сложно найти человека, который бы не слышал об аварии на Малышева. 4 августа 2019 года на перекрестке у ТРЦ «Алатырь» погибли 25-летний Александр Трушков и 28-летний Виталий Никифоров. Виновником ДТП оказался 23-летний Владимир Васильев, потом с помощью отца он попытается подменить анализы мочи, но так и не сможет избежать ужесточения статьи.

Но что происходило в ночь перед трагедией, и как Васильев оказался за рулем чужой иномарки?

ВЕЧЕРИНКА У БЕРЕЗКИНА

Глеб Березкин – лучший друг Васильева, они знакомы с первого класса. Днем 3 августа Глеб встретился с другим приятелем – Никитой Фоминым и предложил тому выпить у себя в квартире. Около часа ночи ребята позвонили Владимиру и пригласили к себе, в показаниях Березкин упоминает, что ему даже вызвали такси. Васильев приехал, а вслед за ним и еще трое приятелей Глеба.

Позже хозяин квартиры признается, Фомин сам разрешил Васильеву сесть за руль, чтобы съездить за новой порцией спиртного. Вот только хозяин Kia Rio все опровергнет и напишет заявление об угоне.

Из показаний Глеба Березкина на допросе у следователя СКР:

- Владимир приехал, но спиртное не употреблял. Наркотики никто из присутствующих не принимал. Под утро у нас стало заканчиваться спиртное, и мы вышли покурить на лестницу с Фоминым и Васильевым. Приняли коллективное решение, что я и Вова поедем к нему домой за спиртным. Владимир сел за руль, а я на переднее пассажирское сиденье. Поездку я помню плохо – был сильно пьян. Помню, что проезжая небоскреб «Высоцкий» мы выехали на встречную полосу перед круговым движением на Малышева. Маневрировал ли потом Владимир - я не помню. Затем я увидел впереди какое-то препятствие, осознал, что мы едем слишком быстро и отключился. Очнувшись, я позвонил Фомину по WhatsApp и сообщил, что мы попали в аварию. Потом пришел в сознание лишь в больнице, - говорится в материалах уголовного дела.

Владимир Васильев лихачит в центре Екатеринбурга, а потом устраивает смертельную аварию на Малышева.Алексей БУЛАТОВ

Любопытно, что, несмотря на полученные в аварии травмы, Березкин всячески пытается оправдать товарища. Однако он не скрывает, что тот грубо нарушал правила. Нам удалось найти записи с камер видеонаблюдения, которые также легли в основу уголовного дела. Посмотрев эти ужасающие кадры становится понятно, Васильев мог устроить аварию намного раньше. Особое внимание стоит обратить на то, как он едва не сбивает мужчину на перекрестке с улицей Гоголя. Да, там пешеход сам нарушал правила, но Васильев ни на секунду не притормозил. Проскочив улицу 8 Марта, ускоряется по прямой – до рокового столкновения остаются считанные секунды.

ПОКАЗАНИЯ ДРУЗЕЙ

Пока наши «герои» приходили в себя после аварии, родители Васильева не теряли зря времени. Пока отец подменял мочу в баночке, мать художника оказывала давление на хозяина разбитой Kia Rio. Предлагала ему деньги или купить совершенно новую машину. Но Никита Фомин отказался и не пошел на поводу.

Остальные знакомые Владимира, оставшиеся в ту ночь в квартире Березкина, сначала давали аналогичные показания, как и Березкин. Но уже при подготовке этого материала выяснилось, что один из приятелей все же даст показания против Васильева в суде.

Карта движения Kia Rio под управлением Васильева. Общий путь составил 8,1 километра Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Карта движения Kia Rio под управлением Васильева. Общий путь составил 8,1 километраФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Друг Васильева признался, что тот все же выпивал в ночь перед аварией. И даже назвал, что именно – немецкий крепкий ликер. Даже удивительно, что кто-то решился свидетельствовать против него, учитывая, что он проходит по делу как водитель, устроивший смертельное ДТП в состоянии опьянения, - сообщил «Комсомолке» источник, знакомый с ходом расследования.

Владимиру Васильеву грозит до 20 лет лишения свободы, скорее всего до оглашения приговора он будет находиться в СИЗО. Недавно он в очередной раз пытался выйти под домашний арест, и даже пожаловался на бессонницу за решеткой, но суд отказал ему.

СПРАВКА «КП»

Как выяснилось, мать Владимира Васильева – Наталья Васильева работает учителем химии, биологии и технологии в гимназии № 176. Стаж ее работы – 26 лет.

На суде Наталья Васильева неоднократно заявляла, что ее сыну стало плохо в момент аварии, а сам он был трезв Фото: Алексей БУЛАТОВ

На суде Наталья Васильева неоднократно заявляла, что ее сыну стало плохо в момент аварии, а сам он был трезвФото: Алексей БУЛАТОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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