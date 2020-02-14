Суд отказался отпускать домой виновника смертельной аварии на Малышева

В Екатеринбурге Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию 24-летнего Владимира Васильева, обвиняемого в смертельной аварии на улице Малышева и угоне автомобиля. Молодой уличный художник из семьи полковника Росгвардии стал «знаменитостью» регионального масштаба в августе прошлого года, когда на высокой скорости протаранил четыре машины напротив ТРЦ «Алатырь». Тогда в результате ДТП скончался таксист Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров.

В областном суде Васильев участвовал в заседании через конференц-связь. По просьбе его адвокатов и следователя СКР Каролины Гараевой заседание закрыли от прессы.

- В ходе заседания будут озвучены результаты психолого-психиатрической экспертизы и сведения о здоровьи Васильева из СИЗО, - отметила Каролина Гараева. Сам Васильев также заявил, что хочет рассказать о состоянии своего здоровья, поэтому СМИ не должны присутствовать.

По просьбе его адвокатов и следователя СКР Каролины Гараевой заседание закрыли от прессыФото: Олег ГАЛИМОВ

В итоге после непродолжительного заседания и совещания суд принял решение оставить в силе решение Ленинского суда.

Васильев общался с судом по видеосвязиФото: Олег ГАЛИМОВ

Без всяких сомнений, это дело можно назвать одним из самых резонансных в стране. Сначала все недоумевали от результатов анализов Васильева на алкоголь, которые оказались «чистыми». Но потом все встало на свои места, оказалось, что его отец прямо в больнице подменил мочу сына на свою, вот только скрыть это от следователей СКР не удалось.

От удара одну из машин смяло, словно гармошку. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В момент аварии Васильев ехал не один, его пассажиром был лучший друг детства – Глеб Березкин. Парочка преодолела не малый путь от ЖБИ до центра города, чтобы взять у Владимира дома новую порцию спиртного. Несмотря на тяжелые травмы и отсутствия возможности нормально передвигаться, на допросе Березкин всячески защищает товарища.

- Владимир сел за руль, а я на переднее пассажирское сиденье. Поездку я помню плохо – был сильно пьян. Помню, что проезжая небоскреб «Высоцкий» мы выехали на встречную полосу перед круговым движением на Малышева. Маневрировал ли потом Владимир - я не помню. Затем я увидел впереди какое-то препятствие, осознал, что мы едем слишком быстро и отключился. Очнувшись, я позвонил Фомину по WhatsApp и сообщил, что мы попали в аварию. Потом пришел в сознание лишь в больнице, - рассказал на допросе Глеб Березкин.

Владимир Васильев так и не признал, что в момент аварии находился в состоянии опьяненияФото: Алексей БУЛАТОВ

А вот другой знакомый Васильева – хозяин той самой Kia Rio, Никита Фомин, не стал отмалчиваться и даже отказался от подачек со стороны семьи Владимира. Оказывается, мать обвиняемого предлагала парню новую машину взамен разбитой. Условие было одно – забрать заявление об угоне, но Фомин не пошел на поводу.

Кстати, из-за вскрывшейся аферы с подменой мочи Васильев проходит по делу как водитель, находящийся в момент ДТП в состоянии опьянения. А это более суровое наказание – от 7 до 15 лет колонии. Плюсом за угон легковушки можно до 5 лет получить. Вот и получается, что скромному и тихому на первый взгляд парню грозит до 20 лет за решеткой.

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