2020-03-11T15:07:21+03:00
Происшествия

Дело передали в суд: виновнику ДТП на Малышева утвердили обвинение

Теперь 23-летнему Владимиру Васильеву грозит до 20 лет тюрьмы
Мария Трапезникова
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Прокуратура передала обвинительное заключение в Ленинский судПрокуратура передала обвинительное заключение в Ленинский судФото: Алексей БУЛАТОВ
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Виновнику ДТП на Малышева Владимиру Васильеву утвердили обвинительное заключение по уголовному делу. Напомним, в конце февраля материалы передали в прокуратуру – теперь 23-летнему парню, угробившему двух человек летом прошлого года, грозит до 20 лет тюрьмы.

Утром 4 июля уличный художник Васильев вместе со своим другом Глебом Березкиным после ночного кутежа отправились за новой порцией алкоголя, угнав у приятеля иномарку Kia Rio. Поездка не закончилась хорошо: Васильев, который и сидел за рулем машины, на перекрестке Малышева – Московская на гигантской скорости протаранил сразу четыре автомобиля. От сильнейшего удара скончался 25-летний таксист Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров.

Камеры наблюдения засняли как Васильев "лихачил" перед моментом смертельного ДТП.

- Являясь участником дорожного движения, в соответствии с требованиями ПДД РФ, обвиняемый был обязан не создавать опасность и не причинять вреда другим участниками дорожного движения, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Кстати, уже во время следствия выяснилось, что те анализы, которые заставили сдать Васильева, оказались поддельными. И моча принадлежала его отцу, полковнику Росгвардии Андрею Васильеву. Виновник аварии, кстати, несколько раз пытался выйти под домашний арест, однако каждый раз его попытки и аргументы отклоняли.

- Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения обвиняемому будет направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Екатеринбурга, - заключили в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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