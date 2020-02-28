Дело виновника смертельной аварии на Малышева передали в прокуратуру

Представители СКР завершили следствие по резонансному уголовному делу об аварии на улице Малышева и передали материалы в прокуратуру. Об этом «Комсомолке» сообщили потерпевшие. Речь идет о 23-летнем уличном художнике Владимире Васильеве, ставшим виновником смертельного ДТП на перекрестке у ТРЦ «Алатырь».

Ранним утром 4 августа Васильев и его друг детства Глеб Березкин выехали из дома № 31 и направились в сторону центра Екатеринбурга, чтобы взять новую порцию спиртного. Владимир, будучи за рулем угнанной у приятеля Kia Rio, несколько раз грубо нарушил правила, а затем протаранил сразу четыре автомобиля на перекрестке с Московской. В результате удара скончался 25-летний таксист Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров.

В распоряжении «КП» есть кадры с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали лихачество Васильева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/761281" frameborder="0"></iframe> Камеры наблюдения засняли как Васильев "лихачил" перед моментом смертельного ДТП.

Уже в ходе следствия выяснилось, что «чистые» анализы Владимира в больнице стали результатом подмены мочи. Следователям удалось доказать, что эксперты проверяли биоматериалы не виновника аварии, а его отца – полковника Росгвардии Андрея Васильева. Однако наказать виновных в этом не удастся. Адвокат Антон Штоль подробно рассказывал, почему отец Владимира избежит наказания.

Владимиру Васильеву грозит до 20 лет лишения свободы, скорее всего до оглашения приговора он будет находиться в СИЗО. Недавно он в очередной раз пытался выйти под домашний арест, и даже пожаловался на бессонницу за решеткой, но суд отказал ему.

Васильев так и не признал, что был пьян ночь перед авариейФото: Алексей БУЛАТОВ

Примечательным в этой истории является и расхождение показаний друзей художника, которые видели его в ночь перед ДТП. Почти все выгораживают парня, но близкий друг Никита Фомин (владелец разбитой Kia) не стал соглашаться на возмещение ущерба от семьи Васильева и написал заявление об угоне. Также в своих показаниях Фомин упоминает, что Владимир выпивал, перед тем как сесть за руль.

- Наталья Васильева предлагала Фомину купить новый автомобиль вместо разбитой машины или выплатить ему стоимость Kia Rio из салона. При этом ремонт разбитой Kia оценили выше, чем себестоимость подержанной легковушки. Никита заявил, что не хочет помогать Владимиру. Предположительно, Владимир вытащил ключи от иномарки из куртки Фомина, - рассказывает источник «КП» - Екатеринбург, знакомый с ходом расследования.

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