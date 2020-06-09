2020-06-09T10:54:28+03:00
Происшествия

Слабонервным не смотреть: появилось видео смертельного ДТП на Малышева

Fiat Ducato вылетел прямо в пешеходов, начавших переходить дорогу
Евгений СТОЯНОВ
Поделиться:
Фургон выехало на перекресток на красный. Фото: скриншот видеоФургон выехало на перекресток на красный. Фото: скриншот видео
Изменить размер текста:

Появилось видео смертельного ДТП на перекрестке Малышева и Мамина-Сибиряка. Напомним, итогом аварии стала гибель 46-летней женщины.

Как рассказывали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, причиной ДТП стало то, что водитель Fiat Ducato выехал на перекресток на красный сигнал светофора. В этот момент в него врезался Hyundai Accent. От удара фургон вынесло прямо на пешеходный переход, по которому уже шли люди.

Видео смертельного ДТП на Малышева - Мамина-Сибиряка 8 июня 2020г.Видео: "Инцидент-Екатеринбург" во "Вконтакте"

На кадрах видео, опубликованного в группе «Инцидент-Екатеринбург» во «Вконтакте», отчетливо видно, как все произошло. Удар Hyundai Accent пришелся в заднюю часть фургона. Как рассказывали «КП» очевидцы аварии, в этот момент у Fiat лопнуло заднее колесо и неуправляемый фургон вынесло на пешеходов. Машина пролетела буквально в метре от мамы с коляской.

- Водитель 1967 года рождения, со стажем вождения в 30 лет, допустил столкновение с автомобилем Hyundai Accent. От удара машину откинуло на переходивших улицу пешеходов. Фургон двигался по Малышева со стороны улицы Белинского в сторону Луначарского. Hyundai Accent ехал по Мамина-Сибиряка в сторону Куйбышева, - уточняли в ГИБДД Екатеринбурга.

Стаж водителя Fiat Ducato по имени Александр - 30 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стаж водителя Fiat Ducato по имени Александр - 30 летФото: Алексей БУЛАТОВ

В ДТП пострадали три человека, две женщины и один мужчина. К сожалению, вечером, 8 июня 46-летняя женщина скончалась от травм.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Устроил бизнес на дому: в Екатеринбурге поймали наркоторговца
Уральца будут судить за плагиат чужого бренда
В Екатеринбурге скорректировали бюджет на 2020 год
В Екатеринбурге ищут 15-летнюю школьницу с татуировкой на шее
В Екатеринбурге продавца в мебельном магазине уволили из-за беременности
Купались без присмотра взрослых: за сутки на Среднем Урале утонули два ребенка
В Екатеринбурге ищут очевидцев аварии с девушкой-велосипедистом
Выскочил на дорогу из темноты: на свердловской трассе байкер насмерть сбил пешехода
В Екатеринбурге будут судить афериста, незаконно продававшего квартиры
В Екатеринбурге на полтора месяца перекроют улицу на Вторчермете
В саду под Екатеринбургом пьяный мужчина спалил свой дом
«Засветились» на камере: в Нижнем Тагиле две женщины украли у бабушки сумку с деньгами
Военных, участвующих в Параде Победы в Екатеринбурге, протестировали на COVID-19
На Средний Урал опустится смог
Стало известно имя виновника жуткой аварии в центре Екатеринбурга
В Екатеринбурге закрывают движение транспорта на перекрёстке Белореченской и Шаумяна
Стало известно, когда в Екатеринбурге и Свердловской области заработают автошколы
Екатеринбуржцы в сквере у театра Драмы написали о своих желаниях
«Многие думают, что я ем только в ресторанах»: Мария Погребняк раскрыла свои главные ценности
ВТБ Лизинг увеличил лимит финансирования ГК Урал Логистика на 4,5 миллиарда рублей
Уральские вузы готовятся начать новый учебный год в режиме онлайн
Трассу «Екатеринбург – Шадринск – Курган» отремонтируют за 1,3 миллиарда
За неделю на реках и озерах Урала утонули четыре человека: правила поведения во время купания