Слабонервным не смотреть: появилось видео смертельного ДТП на Малышева

Появилось видео смертельного ДТП на перекрестке Малышева и Мамина-Сибиряка. Напомним, итогом аварии стала гибель 46-летней женщины.

Как рассказывали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, причиной ДТП стало то, что водитель Fiat Ducato выехал на перекресток на красный сигнал светофора. В этот момент в него врезался Hyundai Accent. От удара фургон вынесло прямо на пешеходный переход, по которому уже шли люди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/783906" frameborder="0"></iframe> Видео смертельного ДТП на Малышева - Мамина-Сибиряка 8 июня 2020г.Видео: "Инцидент-Екатеринбург" во "Вконтакте"

На кадрах видео, опубликованного в группе «Инцидент-Екатеринбург» во «Вконтакте», отчетливо видно, как все произошло. Удар Hyundai Accent пришелся в заднюю часть фургона. Как рассказывали «КП» очевидцы аварии, в этот момент у Fiat лопнуло заднее колесо и неуправляемый фургон вынесло на пешеходов. Машина пролетела буквально в метре от мамы с коляской.

- Водитель 1967 года рождения, со стажем вождения в 30 лет, допустил столкновение с автомобилем Hyundai Accent. От удара машину откинуло на переходивших улицу пешеходов. Фургон двигался по Малышева со стороны улицы Белинского в сторону Луначарского. Hyundai Accent ехал по Мамина-Сибиряка в сторону Куйбышева, - уточняли в ГИБДД Екатеринбурга.

Стаж водителя Fiat Ducato по имени Александр - 30 летФото: Алексей БУЛАТОВ

В ДТП пострадали три человека, две женщины и один мужчина. К сожалению, вечером, 8 июня 46-летняя женщина скончалась от травм.