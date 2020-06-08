2020-06-08T20:00:22+03:00
Происшествия

«Пролетел в метре от женщины с коляской»: В центре Екатеринбурга фургон сбил трех пешеходов

На место ДТП выехал начальник городского управления ГИБДД [видео]
Олег ГАЛИМОВЕвгений СТОЯНОВ
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Фургон врезался в легковушку, а потом его откинуло в переходивших улицу пешеходов.Фургон врезался в легковушку, а потом его откинуло в переходивших улицу пешеходов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В центре Екатеринбурга на перекрестке Мамина-Сибиряка - Малышева фургон сбил трех пешеходов. На место ДТП выехал начальник городского управления ГИБДД, подполковник полиции Вадим Буйдалин.

Как рассказали «КП» в отделении пропаганды, причиной аварии стало то, что водитель Fiat Ducato проехал на красный сигнал светофора и протаранил Hyundai Accent.

На перекрестке Малышева и Мамина-Сибиряка авария с тремя пострадавшими.По предварительной информации Fiat Ducato после столкновения с Hunday Accent отбросило в толпу пешеходовОлег ГАЛИМОВ

Всех пострадавших увезли в больницы. Фото: читатель "КП"

Всех пострадавших увезли в больницы. Фото: читатель "КП"

- Водитель 1967 г.р, его стаж вождения 30 лет, допустил столкновение с автомобилем Hyundai Accent. От удара машину откинуло на переходивших улицу пешеходов. Фургон двигался по Малышева со стороны улицы Белинского в сторону Луначарского. Hyundai Accent ехал по Мамина-Сибиряка в сторону Куйбышева, - говорят в ГИБДД Екатеринбурга.

Полиция перекрыла улицу Малышева и отрезок на Мамина-Сибиряка

Полиция перекрыла улицу Малышева и отрезок на Мамина-Сибиряка

- Я услышал визг тормозов. Поднял глаза, а там такое. Самое страшное, что он пролетел в метре от женщины с коляской- рассказывает сотрудник салона сотовой связи Алексей. ДТП произлшло напротив салона. - Фиат занесло, его начало вертеть. Больше чем на 360 градусов. Люди летели буквально во все стороны. Все трое лежали на проезжей части. Одна женщина у светофора, мужчина на самокате и ещё одна женщина лежела у проезжей части.

Всех пострадавших увезли в больницу. 26-летнюю девушку и 34-летнего мужчину доставили в 36 больницу. Еще одну женщину доставили в ГКБ № 23.

Сообщается, что на месте сейчас работает начальник УГИБДД по Екатеринбургу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сообщается, что на месте сейчас работает начальник УГИБДД по ЕкатеринбургуФото: Алексей БУЛАТОВ

Fiat Ducato выехала на красный свет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Fiat Ducato выехала на красный свет.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Виновник аварии уже заявил, что это в него врезалась легковушка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Виновник аварии уже заявил, что это в него врезалась легковушкаФото: Алексей БУЛАТОВ

Как стало известно "КП", водителя фургона зовут Александр Азанов. В его соцсетях местом рождения указано село Корзуновка Ачитского района.

Стаж вождения Александра - 30 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стаж вождения Александра - 30 летФото: Алексей БУЛАТОВ

Александр Азанов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Александр АзановФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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