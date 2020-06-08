Одна из жертв страшной аварии в центре Екатеринбурга умерла в больнице

В Екатеринбурге скончалась 46-летняя женщина, одна из жертв чудовищной аварии на перекрестке Малышева – Мамина-Сибиряка, где Фургон Fiat влетел в легковушку и отлетел в пешеходов. Эту информацию подтвердили в городском управлении ГИБДД. Такжет травмы получили мужчина и женщина.

Водитель фургона Александр АзановФото: Алексей БУЛАТОВ

Момент ДТП на Малышева, где фургон влетел в пешеходов.Видео: портал E1

Виновником оказался житель 53-летний Ачитского района Александр Азанов, именно он был за рулем красного фургона.

Напомним, что в августе прошлого года на перекрестке у ТРЦ «Алатырь» произошла смертельная авария, виновником которой стал уличный художник Владимир Васильев. Его уголовное дело уже рассматривается в Ленинском суде.

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