Стало известно имя виновника жуткой аварии в центре Екатеринбурга

8 Июнь 2020 2020-06-08T19:37:56+03:00

Водитель фургона сбил трех человек на перекрестке Мамина-Сибиряка - Малышева

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«Комсомольская правда» узнала имя виновника серьезной аварии в центре Екатеринбурга. Водитель фургона марки Fiat Ducato сбил трех пешеходов на перекрестке улиц Мамина-Сибиряка и Малышева.

Как стало известно, за рулем автомобиля был 53-летний Александр Азанов. Мужчина имеет стаж вождения 30 лет.

В городском управлении ГИБДД рассказали, вечером 8 июня фургон столкнулся Hyundai Accent, а от удара машину отбросило в пешеходов. Пострадавшую 26-летнюю девушку и 34-летнего мужчину доставили в 36 больницу. Еще одну женщину увезли в ГКБ № 23.

Подробности жуткой аварии читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU