Стало известно имя виновника жуткой аварии в центре Екатеринбурга
«Комсомольская правда» узнала имя виновника серьезной аварии в центре Екатеринбурга. Водитель фургона марки Fiat Ducato сбил трех пешеходов на перекрестке улиц Мамина-Сибиряка и Малышева.
Как стало известно, за рулем автомобиля был 53-летний Александр Азанов. Мужчина имеет стаж вождения 30 лет.
В городском управлении ГИБДД рассказали, вечером 8 июня фургон столкнулся Hyundai Accent, а от удара машину отбросило в пешеходов. Пострадавшую 26-летнюю девушку и 34-летнего мужчину доставили в 36 больницу. Еще одну женщину увезли в ГКБ № 23.
Подробности жуткой аварии читайте здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU