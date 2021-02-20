В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 219 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 79 приходятся на столицу Среднего Урала.Также новые случаи COVID-19 подтверждены у жителей Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Первоуральска, Сысерти, Качканара, Ирбита, Староуткинска, Серова и других населенных пунктов Свердловской области.Общее число заразившихся COVID-19 в регионе с начала пандемии составляет по официальным данным 76 140 человек, из которых 69 026 полностью справились с инфекцией. Только за прошедшие сутки врачи сняли диагноз у 232 человек.На данный момент состояние 307 пациентов остается тяжелым, из них 202 размещены в палатах интенсивной терапии, 128 человек подключены к аппаратам ИВЛ. 1 417 пациентов находятся в состоянии средней тяжести.Также в регионе зарегистрировано за сутки 11 новых случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 292 человека.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ больницах Свердловской области почти в два раза сократилось число ковидных коек. На будущей неделе для оказания плановой помощи вернуть еще 600 мест (подробнее)Креков пообещал уральцам к лету «совершенно иное качество жизни». Но при одном условии (подробнее)В Свердловской области начинается вакцинация жителей отдаленных территорий. Выезды начнутся с 15 февраля (подробнее)Как записаться на прививку от коронавируса в Свердловской области. В регионе работают 60 кабинетов, где можно поставить вакцину (подробнее)Главный санитарный врач Свердловской области: «На «британский штамм» проверяют семь человек». Дмитрий Козловских рассказал, как тестируют людей, вернувшихся из Великобритании, можно ли нанять сиделку в «красную зону» больницы, и когда можно будет снять маски (подробнее)Пить или не пить после прививки от коронавируса: отвечает главный эпидемиолог Екатеринбурга. Александр Харитонов в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3 FM) рассказал, можно ли делать прививку тем, кто хочет стать родителями, стоит ли бояться вакцинации и какие могут быть осложнения (подробнее)