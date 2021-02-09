В больницах Свердловской области почти в два раза сократилось число ковидных коек

Больницы Свердловской области постепенно возвращаются к привычному графику работы Фото: Артем КИЛЬКИН

В Свердловской области постепенно сокращается количество болеющих коронавирусом. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Павле Креков.

- Ситуация продолжает меняться к лучшему. У нас продолжается снижение ежедневно фиксируемых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом говорит целый ряд объективных признаков, - говорит политик. - В первую очередь это касается количества больных, которые наблюдаются на дому. Сегодня оно снизилось до 7 тысяч и ниже 7 тысяч опускается. Количество коек, задействованных под ковид, раньше было 11 тысяч, сейчас 5 тысяч. Мы планируем в ближайшую неделю 600 коек вернуть для плановой медицинской помощи.

Также вице-губернатор отметил стабилизацию работу скорой медицинской помощи, особенно в крупных городах региона, таких как Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск.

- Я бы хотел обратить внимание на стабильную работу станций скорой медицинской помощи. По инфекционным и неотложным вызовам они сегодня работают в рамках существующих нормативов. Если раньше две подстанции в Екатеринбурге специализировались на коронавирусе, то сегодня одна, - подчеркнул Павел Креков. Это говорит о том, что уровень заболеваемости существенно снизился. У нас сегодня достаточно серьезное количество людей, имеющих антитела, иммунитет. Это стало препятствием для распространения вируса. Этот фактор носит временный и сезонный характер. Но без подкрепления вакцинальным эффектом ни одна эпидемия в истории человечества еще не уходила.