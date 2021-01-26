Главный государственный санитарный врач Свердловской области: «На «британский штамм» проверяют семь человек»

Дмитрий Козловских: «Имеющиеся вакцины против нового штамма тоже будут эффективны» Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИММУНАЯ ПРОСЛОЙКА В РЕГИОНЕ КРАЙНЕ МАЛА

- Скоро будет ровно год, как в Свердловской области зафиксировали первый случай коронавируса. С какой эпидобстановкой по региону мы подходим к годовщине?

- Первый случай коронавируса был зарегистрирован в Свердловской области 15 марта 2020 года. Это был человек, прибывший из-за рубежа. Позднее распространение заболеваемости пошло внутри области. Если говорить о ситуации сейчас, то по стране средний показатель 2492 заболевших на 100 000 населения. У нас это 1 600 на 100 000. Это ниже чем в среднем по РФ.

- Что изменилось в борьбе с болезнью почти за год?

- На первом этапе, который начался в январе прошлого года, мы предупреждали завозные случаи, для чего контролировали все рейсы, прибывающие из-за рубежа. Затем акцент сместился на скорейшее выявление больных, увеличение объемов тестирования и организации мероприятий по своевременной госпитализации, лечению, и изоляции людей с ковидом и контактных. Сейчас основная задача – это увеличение объемов вакцинопрофилактики.

Борьба с коронавирусом идет по всей стране. Это, например, кадр из Санкт-Петербурга из отделения реанимации и интенсивной терапии во временном госпитале. Фото: Олег ЗОЛОТО

- 31 декабря на брифинге по итогам оперативного штаба заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков говорил, что появился повод для сдержанного оптимизма – было выявлено меньше 400 новых случаев COVID-19. Это заслуга вакцинации, которая началась в декабре?

- Для стабилизации и снижения заболеваемости нужно привить не менее 60% взрослого населения. В Свердловской области это где-то 2,5 миллиона жителей. Но к 21 января первую дозу у нас получили чуть больше 15 тысяч жителей. Вторую - около 7 тысяч. Иммунная прослойка пока крайне мала.

- Что же повлияло на снижение заболеваемости?

- Комплекс ограничений, которые действуют в нашей области. Это и ограничение работы в ночное время предприятий общепита. И переход на дистанционное образование. И ограничения, которые были введены в отношении людей старше 65 лет. А также соблюдение масочного режима и дистанцирования. Вакцинация тоже сыграет роль, но положительную динамику мы увидим чуть позже.

- Учитывая темпы вакцинации, когда заболеваемость пойдет на убыль?

- В пятницу? 22 января, в регион поступило 40 тысяч доз вакцины. И если далее все пойдет по нарастающей, то по оценке специалистов к середине лета охват вакцинопрофилактикой позволит достичь иммунной прослойки населения. Сыграет свою роль и то, что в теплое время года идет затухание эпидпроцесса.

МОЖНО ЛИ ПРИВИТОМУ ХОДИТЬ БЕЗ МАСКИ

- В Башкирии те, кто сделал прививку от коронавируса, будут получать «антиковидные паспорта». А у нас планируется, как то помечать тех, кто привит?

- Сейчас те, кто сделал прививку и зарегистрирован на портале Госуслуг, в своем личном кабинете могут увидеть данные о прививке, а также специальный QR-код. Касаемо принятия этого кода зарубежными странами при возможном выезде за рубеж, пока этого нет, но не исключено, что в дальнейшем будет. Кроме того, обсуждается возможность снятия для этих граждан определенных ограничительных мероприятий. Но решения на уровне страны пока не принято.

- Наличие прививки от коронавируса значит, что человек может без маски прогуляться хоть по красной зоне в больнице и не заразиться?

- Тут два аспекта. Первый – действующим законодательством масочный режим обязателен для всех. Независимо от того переболел ты или нет, привит или нет. Второе – не заразится ли человек? У нас очень большое количество сотрудников Управления Роспотребнадзора получили вакцину. И у меня в коллективе есть совершенно конкретные примеры, когда люди, получившие две дозы, имели ежедневный очень тесный контакт с инфицированным членом семьи и при этом сами они не заболели. Мы этих людей наблюдали, тестировали. Вирус не обнаружился. Это те примеры, когда вакцина показала свою эффективность.

- Вы сами уже поставили прививку от коронавируса?

- Я участвовал в третьем этапе исследования, которое проводилось в октябре. Привился «Спутником V».

- Какие у вас были ощущения?

- Первая прививка прошла достаточно легко, я ее не ощутил совсем. После постановки второй дозы 22 октября где-то полдня чуть-чуть повышалась температура до 37,5. Больше ничего. По данным медиков, эта прививка переносится достаточно легко.

- О каких осложнениях может идти речь?

- Если высокая температура держится больше суток, если есть аллергические реакции. Подобного не было. И перед постановкой человека опрашивают, есть ли у него пищевая, лекарственная или иная аллергия.

Новый «британский штамм» коронавируса в Свердловской области пока не появился. Фото: Иванова ДИАНА

ЦИРКУЛИРУЕТ ЛИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «БРИТАНСКИЙ ШТАММ»

- Очень много разговоров было летом о людях, которые переносят коронавирус в бессимптомной форме. При этом вакцину от COVID-19 можно ставить, только если не болеешь коронавирусом. Как без теста на антитела врачи поймут, что пациент, пришедший привиться, не переносит заболевание в бессимптомной форме?

- Когда я участвовал в третьем этапе тестирования вакцины, сдача теста на антитела была обязательной. В дальнейшем, когда началось массовое производство, в инструкции к вакцине это требование было исключено. Перед тем, как сделать прививку, врач опрашивает человека, был ли у него контакт с заболевшим, болел ли кто-то в семье в последнее время. Исходя из этого, врач принимает решение о том, надо ли тестировать человека на антитела.

- Что вы можете сказать о новом «британском» штамме коронавируса, насколько он нам известен и есть ли опасения, что он доберется до нашего региона?

- Мы и классический то вариант коронавируса еще не до конца хорошо знаем. «Британский» штамм сейчас тоже находится в стадии изучения. Мы активно принимаем в этом участие. 22 января проводили оперативное совещание – поступило указание от федеральной службы Роспотребнадзора повторно отбирать материал у людей с тяжелым течением заболевания, у прибывших из-за рубежа (в том числе из Великобритании), контактных с прибывшими из-за границы, при подозрении на повторное заражение COVID-19, вакцинированных лиц. Материал будет направлен на тестирование в научный центр «Вектор» (научный центр вирусологии и биотехнологии в Новосибирской области, - Ред.), для определения, какой тип вируса у них присутствует. Эта программа проводится по всей стране сейчас.

- А что с теми, кто возвращается из Великобритании?

- У нас налажено взаимодействие с пограничной службой аэропорта «Кольцово» и с коллегами из других регионов и мы знаем, когда прилетают люди, которые недавно были в Великобритании и Северной Ирландии. Они у нас сразу попадают под наблюдение. Таких граждан у нас сейчас семь человек. И у них этот новый «британский» коронавирус не выявлен. На сегодняшний день в Свердловской области новый вид не циркулирует.

- Их изолировали в каком-то отдельном здании, как граждан прилетевших из Китая год назад?

- Сейчас они наблюдаются по месту жительства. Им выданы постановления об изоляции, и они этот режим соблюдают. Это контролируют ежедневно.

- Если вдруг у нас появляется заболевший «британским» штаммом, что его ждет?

- Те отличия нового штамма, которые зафиксированы, позволяют говорить, что тактика лечения будет точно такая же и что имеющиеся вакцины против него тоже будут эффективны.

МОЖНО ЛИ ЗАБОЛЕТЬ ПОВТОРНО

- В Свердловской области были случаи, когда человек при наличии антител повторно заболевал коронавирусом? Насколько известно по стране такие случаи были…

- Да мы видим эти случаи, но специальной статистики по ним не ведется. Повторные случаи все легкие. Такие факты есть, и это позволяет предположить, что при перенесении заболевания не всегда формируется защитный титр антител, которые позволят предупредить повторное заболевание. Возможно, это зависит от дозы вируса – попадает слишком малая доза и организм справляется с ним, не успев выработать иммунитет.

Отечественная вакцина «Спутник V» против COVID-19. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Сколько времени проходит, прежде чем такой человек заболевает повторно?

- Опять же, статистика специальная не ведется. Но по опыту – были случаи нового заражения спустя два месяца после того, как человек выздоравливал. Но клиники при этом не было. Выявлялся только вирус.

- А в статистику, которая каждый день публикуется оперативным штабом, такие повторные случая заболевания входят?

- Мы регистрируем все случаи, на которые поступили экстренные извещения из учреждений здравоохранения.

МОЖНО ЛИ НАНЯТЬ СИДЕЛКУ В КРАСНУЮ ЗОНУ

- В понедельник, 18 января, глава региона продлил режим самоизоляции для групп риска до 1 февраля. Для чего это делается с практической точки зрения? Ведь мы понимаем, что одни этих правил придерживаются, другие нет.

- Продление ограничений – определенный посыл властей о том, что риски для этой категории сохраняются и надо соблюдать ограничительные меры. Мы с УВД это контролируем. Задача не штрафовать людей, а проводить разъяснительную работу, поскольку, эти люди наиболее тяжело и длительно болеют.

- Многие жители региона сталкиваются с ситуацией, когда родственник, за которым и так нужен уход, вдруг оказывается госпитализирован в больницу с коронавирусом. Понятно, что врачи осуществляют уход, но порой пациенту нужна именно сиделка или уход близкого. Планируют ли их допускать в красные зоны, например, при наличии прививки от коронавируса?

- Вообще по нормативным документам на территории стационаров ограничивается допуск лиц, не задействованных в обеспечении медицинской помощи. Вместе с тем буквально во вторник (19 января, - Прим. Ред.) были опубликованы новые методические рекомендации для лечебных учреждений, где этот вопрос обозначен. И в этом документе указано, что в случае необходимости привлечения и нахождения этих лиц в целях оказания помощи надо отдавать предпочтение тем, у кого в результате тестирования был выявлен защитный титр антител после заболевания, либо после прививки. При этих условиях в случае необходимости таких лиц будут допускать.

Отечественную вакцину «Спутник V» нужно хранить в холодильной камере. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- То есть сейчас можно нанять сиделку в красную зону, главное чтобы у нее были антитела?

- Да. Но этот вопрос надо решать с руководством медицинского учреждения. К нам таких обращений пока ни от лечебных учреждений, ни от людей не поступало. Как я это вижу – красная зона от чистой зоны отделена санпропускником. Поэтому человек может оказать эту услугу, пройдя через санпропускник, пройдя обработку на входе и на выходе из красной зоны. Присутствие в «красной зоне» возможно только в соответствующей защитной одежде.

- По данным на 21 января в Свердловской области на COVID-19 обследовано 3 316 095 человек, это без одного миллиона почти все население региона (4 325 256 человек на 1 января 2018). Из этого числа лишь у 66 751 человек был подтвержден коронавирус. Учитывая эти цифры, можно ли сказать, что наш регион коронавирусом почти не задело?

- Что касается количества обследованных и количества выявленных случаев коронавируса, здесь нужно учитывать следующее – это не уникальные пациенты, как мы их называем. Здесь большое число повторов. Часть крупного бизнеса тестирует своих сотрудников каждую неделю по договору с определенными организациями. То есть одни и те же люди периодически тестируются. Более того мы выявляли и летом, и осенью ситуации, когда человек сдавал тест в одной организации, потом его что-то не удовлетворяло и он шел сдавать во вторую, потом в третью… У нас были и «герои», которые по семь раз в неделю тестировались, не знаю с какой целью. Сложно подсчитать количество уникальных пациентов, кто обследовался лишь один раз. Также надо учитывать, что при любой инфекции, особенно респираторной, часть людей переносит ее бессимптомно, и может вообще не обращаться ни за тестированием, ни за медицинской помощью. По гриппу, который известен давно, на одного выявленного есть 10 «потерявшихся» заболевших. Они никуда не обращались. По коронавирусу таких данных пока нет. При любой инфекции мы всегда видим только вершину айсберга.

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