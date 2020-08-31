Главный санитарный врач Свердловской области: «Можно заболеть гриппом и коронавирусом одновременно»

Как и полагается во время пандемии, во время интервью Дмитрий Николаевич был в защитной маске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже почти полгода прошло с того момента, как в Свердловской области был выявлен первый случай нового коронавируса. С тех пор им переболели уже почти 20 тысяч человек. К концу лета болезнь стала сдавать свои позиции. Однако впереди 1 сентября, окончание сезона отпусков, а также сезон простуд. В связи с этим мы попросили главу управления Роспотребнадзора по Свердловской области, главного санитарного врача региона Дмитрия Козловских ответить на ключевые вопросы по коронавирусу.

МОЖНО ЛИ ЗАРАЗИТЬСЯ КОРОНАВИРУСОМ И ГРИППОМ

- Дмитрий Николаевич, о коронавирусе и жители региона, и представители власти говорят все меньше. С чем это может быть связано? Мы уже побеждаем его?

- Сейчас можно говорить о том, что эпидпроцесс в нашей области находится в той стадии, когда заболеваемость идет на снижение. Вместе с тем мы входим в сезон подъема вирусных инфекций в целом. Поэтому как на этом фоне будет дальше развиваться ситуация с коронавирусом на самом деле мы увидим в ближайшее время.

Последние полгода глава регионального управления Роспотребнадзора, как и его коллеги, почти все время проводит на работе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- А какие есть прогнозы?

- Ученые делают разные прогнозы. Есть мнение, что будет вторая волна. Пусть она будет меньше, чем первая, но будет. Но есть и другое мнение, что мы зафиксируемся на вот этом уровне заболеваемости коронавирусом, и постепенно она у нас будет снижаться. То что ОРВИ будет расти, это сезонная ситуация и она абсолютно понятна. Мы видим это уже по текущей неделе – плюс 4% по заболеваемости к предыдущей. То есть у нас сезонный подъем потихонечку начался. Во многом он стимулирован холодной погодой.

- Можно ли сказать, что сейчас надо больше бояться ОРВИ и гриппа, потому что с коронавирусом мы уже научились бороться?

- Чего больше бояться, сложно сказать. Но профилактировать надо и грипп, и коронавирусную инфекцию. А способы профилактики здесь одни и те же – защита масками, расстоянием, временем… Обе инфекции опасны. Коронавирус показал себя во всей «красе» в этом году. А грипп также вызывает достаточно тяжелые и опасные осложнения. Собственно и вакцинация проводится для того, чтобы этих осложнений не было. Это основная задача.

- Уже известно, можно ли одновременно и коронавирусом, и гриппом заразиться?

- Да. Последние выводы ученых говорят о том, что эти два вируса могут сосуществовать в организме человека. Уже был зарегистрирован факт, когда у человека был и вирус гриппа, и новый коронавирус. Они друг на друга никак отрицательно не влияют. Можно прогнозировать, что тяжесть заболевания в этом случае будет выше и риски для здоровья тоже существенно выше.

ВИРУСЫ ЛЮБЯТ ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ

- У нас уже работают торговые центры, бассейны, рестораны, океанариум… Почему тянут с открытием театров и кинотеатров? И как вы считаете, их уже нужно открывать?

- Решение по введению режима ограничений на основании указа президента принимает руководитель регионального оперативного штаба, губернатор Свердловской области. Он это делает исходя из данных об эпидпроцессе, которые мы даем, данных о работе больничной сети, ее загрузки, количестве тяжелобольных на аппаратах ИВЛ. Сопоставляя все эти данные, на штабах принимаются те или иные решения. Поэтому снятие ограничений проходило поэтапно. И все это шло с достаточно большими временными разрывами, чтобы мы все смогли оценить, как то или иное послабление будет влиять на развитие эпидпроцесса. Если бы ситуация пошла на ухудшение, были бы приняты корректирующие действия.

Защитные маски стали одним из главных аксессуаров лета 2020-го. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Впереди 1 сентября. Дети пойдут в школу. Будут кушать в общей столовой, толпиться в гардеробе, да и просто проводить много времени наедине друг с другом в классах. Готовиться ли нам к новым вспышкам коронавируса?

- На федеральном уровне принято решение, что учебный год начнется в срок и в очном режиме. До этого высказывалась такая позиция, что да, планируем школы к открытию, но в том или ином регионе в зависимости от складывающейся ситуации будет открытие в том или ином виде. Мы будем внимательно следить, как развивается эпидпроцесс. Я уже сказал, что ОРВИ, несомненно, к нам придет в сентябре, в начале или конце октября. Все зависит от климатических условий, потому что вирусы любят холодную погоду. Как будет себя вести коронавирус в этих условиях прогнозы есть разные. Но мероприятия, которые позволят снизить риски распространения, как коронавируса так и ОРВИ или гриппа одни и те же.

- Когда пандемия только начиналась, некоторые специалисты высказывали версию, что коронавирус очень плохо заражает детей. А что сейчас об этом известно?

- Сейчас уже можно сказать с определенностью, что детей с клиническими проявлениями коронавирусной инфекции практически нет. Как правило, у детей COVID-19 проходит в бессимптомной форме. А если клинические проявления есть, то они минимальны. Как правило, это ОРВИ, которое проходит за несколько дней. Здесь основная задача в том, чтобы ребенок, бессимптомно переносящий инфекцию, не передал ее бабушке, дедушке, лицам, которые могут более тяжело перенести заболевание. Поэтому с началом учебного года одной из основных задач будет работа на всех уровнях, чтобы объяснить, как родителям, так и детям правила поведения в этой ситуации.

- Если в школе вдруг будет выявлен заболевший, то школу могут закрыть на карантин или нет?

- Этот вопрос сейчас очень активно обсуждается. Мы прорабатываем сейчас определенные алгоритмы действия, какие меры будут предприниматься. Хочу сказать, что больной ребенок в школу попасть не должен. Для этого нужно установить фильтры на входе, где детям будут измерять температуру, оценивать их состояние. Кроме того начало занятий будет организовано так, чтобы дети могли пройти через фильтр не толпясь.

- А если ребенок себя плохо почувствовал в течение учебного дня?

- Его тут же должны изолировать, вывести из класса. Насчет дальнейшей тактики по отношению к классу могу сказать, что никогда по одному случаю ни объекты, ни организованные коллективы не закрывались. Пока будем действовать также. Но это если говорить про случаи с клиническим проявлением болезни. Если говорить про бессимптомных больных, у них очень низок риск передачи вируса, потому что нет клинических проявлений – человек не чихает, не кашляет и не распространяет таким образом вирус.

Торговые центры уже работают, но пока с ограничениями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- То есть от человека, который болеет коронавирусом в бессимптомной форме заразиться сложнее?

- Человек, заразившийся от бессимптомного больного, в 70% случаев переносит болезнь без симптомов. Поэтому здесь задача – работать так, как мы работаем по гриппу и ОРВИ, то есть выявлять больных в процессе, максимально быстро изолировать их от коллектива и дальше устанавливать медицинское наблюдение за коллективом. Пока тактика такая.

НАДО ЛИ НОСИТЬ МАСКИ

- Возможно ли такое развитие событий, что статистика поползет вверх и опять все закроют?

- Я не смогу на своем уровне дать ответ на этот вопрос, потому что он находится на стыке эпидемиологии и экономики. Любое закрытие существенно бьет по экономике. Экономические риски и их влияние на здоровье тоже существует. Тут, безусловно, решение будет приниматься на федеральном уровне в зависимости от ситуации. В Европе кое-где вновь пошел подъем заболеваемости. Сейчас Германия с десятка случаев в день вернулась к полутора тысячам. Если посчитать их население, то это как если бы у нас по четыре тысячи человек в день заболевало. То есть примерно они вернулись на наш уровень. Там кое-где вводились ограничения – в разных регионах по-разному.

- Как вы считаете, жители Свердловской области рано расслабились и стали собираться компаниями, выходить, так сказать, в свет?

- Посмотрите, что происходит на курортах Краснодарского края. Мой знакомый вернулся с отдыха и сказал, что он, пожалуй, был единственным, кто шел по пляжу в маске. И на него все смотрели. Но вообще в этом вопросе есть подвопрос – а надо ли на улице носить маску? При нахождении на открытых пространствах, если вокруг тебя нет большого количества людей, маски носить не нужно. Циркуляция воздуха минимизирует риск заразиться. Но если стоит толпа, то лучше надеть маску. В помещениях и общественном транспорте масочный режим обязателен. Риски и угрозы еще не завершены. На наш взгляд это нужно продолжать до тех пор, пока у нас не появится вакцина в большом количестве и не начнется массовая вакцинация.

С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 25 315 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Спустя почти полгода после начала пандемии уже можно сказать, что точно помогает защититься от заражения коронавирусом, а что точно не помогает?

- Сейчас Всемирная организация здравоохранения уже четко признает, что риск передачи вируса минимален, если и потенциально больной человек, и здоровый при контакте оба находятся в масках. Если кто-то из них снимает маску, риск возрастает. Такие средства, как оксолиновая мазь или гриппферон, закапываемый в нос, также снижают риск заражения. Но нулевым он не бывает никогда. А бывают случаи, когда человек соблюдает все меры предосторожности, но все равно заражается. Но тут надо помнить, что тяжесть заболевания, развитие пневмонии с тяжелыми последствиями, прямо зависит от дозы вируса. Средства защиты существенно снижают дозу вируса, которая может попасть в организм. Соответственно использование СИЗ в большинстве случаев не приведет к заражению, а уж если будет проскок вируса, то у болезни будет легкая бессимптомная форма.

- То есть если вируса «вдохнуть» совсем чуть-чуть, то ты не заразишься коронавирусом?

- Если крепкий иммунитет, то конечно. У нас вообще есть иммунитет к любым внешним агентам. К каким-то в большей степени, потому что мы с ними ранее встречались, к каким-то в меньшей, как например к коронавирусу, потому что раньше мы с ним не встречались. Вирус, попав в небольших количествах в организм людей с крепкой иммунной системой, просто не успеет размножиться, а организм успеет дать ему ответ и заболевание не разовьется. А если доза вируса больше, соответственно развитие вируса происходит быстрее. Организм не успевает дать ответ, и наступают тяжелые последствия. Все тяжелые случаи пневмонии это, как правило, контакт с тяжелыми больными у которых явно выражена симптоматика – чихание, кашель… Доза вируса здесь колоссальная.

С начала пандемии прошло уже полгода и многие стали привыкать к новым правилам поведения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КТО ПОЛУЧИТ ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА БЕСПЛАТНО

- Как в уральском Роспотребнадзоре встретили новость о регистрации российской вакцины от коронавируса?

- Вакцинация это вообще благо для человека XX-XXI века. Согласно официальным данным Всемирной организации здравоохранения, средняя продолжительность жизни за последние 50-60 лет увеличилась на 20 лет. Благодаря вакцинации мы перестали болеть рядом инфекционных заболеваний, которые существенно укорачивали жизнь человека. Поэтому к регистрации вакцины от нового патогена мы относимся, безусловно, положительно.

- Как мы понимаем, прививаться ею у нас в регионе будут не в ближайшие дни…

- От момента регистрации вакцины до ее запуска в промышленную наработку должен еще пройти третий этап испытаний. Дальше уже будет решаться вопрос о вакцинации. Но точно определено, что как только начнется наработка промышленная, в первую очередь будут прививаться медицинские работники и педагоги. Потому что у них сейчас есть риски заражения.

- А это обязательная прививка или от нее можно отказаться?

- У нас по закону вакцинация человека, как вид медицинского вмешательства, всегда добровольная. Но в законе есть такой посыл, что в случае развития эпидситуации непривитого человека могут не допустить до работы.

- Будут ли бесплатно вакцинировать уральцев?

- Вакцинация будет только бесплатная. Оплачивает ее федеральный бюджет. После того, как пройдет третий этап клинических испытаний и промышленность выпустит достаточный объем вакцины, начнется массовая вакцинация.

- А когда это случится?

- Конец этого года, начало следующего. Но группы риска по осторожным прогнозам начнут вакцинироваться в октябре-ноябре.

- А вы сами будете прививаться?

- Обязательно.

На улице необходимости в маске нет только если вокруг вас мало людей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧТО ПРОИСХОДИТ В СРЕДНЕУРАЛЬСКОМ МОНАСТЫРЕ

- Когда в Екатеринбурге были зафиксированы первые случаи коронавируса, вы говорили о том, что это в основном обеспеченные жители городских окраин, проживающие в частных домах. А сейчас откуда в основном заболевшие поступают, из каких районов?

- Из всех. Все заболевают. Весь город, вся область. И мы повторяем ситуацию, которая была в стране, когда все начиналось в Москве и Санкт-Петербурге, а затем болезнь уходила в регионы. У нас началось все с Екатеринбурга. Первые случаи были связаны с завозом из-за рубежа. Затем пошло распространение по региону. Но пока мы идем со снижением.

- Ежегодно летом появлялись сообщения о том, что тот или иной дом в Свердловской области находится на карантине по кори – ее обычно привозили из отпуска сами горожане. А в этом году, получается, случаев кори нам вообще можно не ждать?

- Вообще источник кори у нас это приезжающие из ближнего зарубежья. В этом году у нас один случай кори пока – она была выявлена у человека, вернувшегося из Узбекистана в декабре. Корь никуда не ушла в тех странах, также, как не ушла она и в Европе. Сейчас просто миграционные процессы притормозились. Поэтому одна из важнейших задач сейчас – вакцинация против кори. Во время борьбы с новой инфекцией плановые прививки мы не могли проводить. Сейчас надо наверстывать это и прививать людей не только от кори, но и от других инфекционных заболеваний.

- В начале июля сообщалось о том, что Роспотребнадзор обнаружил расхождения в статистике заразившихся коронавирусом. Сейчас удалось урегулировать этот вопрос?

- Да, это было в июне. Мы оперативно проработали этот вопрос с лечебными учреждениями, с оперативным штабом. Установили причину. Она была в передаче экстренных извещений. Были несостыковки в передаче извещений. Это поправили. Сейчас расхождений уже нет.

- Как сейчас проходят заседания оперативного штаба? Есть ли вероятность, что скоро их перестанут проводить?

- Заседания штаба проходят так же, как проходили и раньше – дважды в неделю. Я участвую в расширенных заседаниях. Было время, когда в связи с отпусками, они проводились раз в неделю. Сейчас снова два раза. Как дальше будут проводиться, это уже решает руководитель штаба, губернатор Свердловской области.

Опаснее всего COVID-19 для людей старшего поколения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Если не касаться темы конфликта схиигумена Сергия и РПЦ, вам известно, как обстоит ситуация с распространением COVID-19 в Среднеуральском женском монастыре? Ведь отец Сергий отрицал существование коронавируса, и даже ношение медицинских масок в обители не поощрялось. Много ли заболевших поступило оттуда?

- По статистике у нас заболевших из монастыря нет. Но это достаточно закрытое сообщество людей. Они при возникновении заболевания могли и не заявлять о нем и просто переболеть там. Либо если был тяжелый случай, они могли поступить в больницу и не сообщать, что они из этого сообщества. Из того, что там происходит, что мы видели по фотографиям, как они ведут свой быт, при возникновении там источника коронавируса распространение было бы стремительным. Но официальных данных о заболеваемости нет.

- Среди сотрудников Роспотребнадзора были случаи смерти из-за заболевания коронавирусом?

- Нет, слава богу. У нас были случаи заболевания, но бытовые, не связанные с профессией. Хотя наши люди с первых дней работали на передовом рубеже. Они и квартиры обрабатывали, и больных сопровождали. И проводили заседания суда по WhatsApp, когда встречали самолеты в «Кольцово».

- А для чего нужны были такие заседания по мессенджеру?

- Людей, прилетевших из других стран, нужно было вывезти в обсерватор, а они отказывались ехать туда. Приходилось прямо на летном поле через мессенджер, трансляция которого велась на монитор, проводить заседания суда и принимать решение о принудительной госпитализации. У нас работали три дежурных судьи ночью с 23.00 до 05.00. Было проведено несколько заседаний. И только когда было получено решение суда, удалось этих людей принудительно препроводить в автобус, который отвез их в обсерватор.

Дмитрий Козловских: «Вакцинация это вообще благо для человека XX-XXI века» Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОЛГОДА БЕЗ ВЫХОДНЫХ

- Как вы относитесь к людям, которые говорят о том, что вакцинация это чипирование?

- Что такое «чипирование»? Надо понять, что вкладывается в это понятие. Но люди у нас разные, придерживаются разных религий, разных мнений. Наша задача – убеждать их в эффективности вакцинопрофилактики на основании тех объективных данных, которые есть.

- Что изменится в работе Роспотребнадзора после появления вакцины?

- Мы кардинально в своей работе не изменим ничего. Сфера нашей деятельности охватывает самые разнообразные направления. И это не только эпидемиология, на которой был сделан акцент в последнее время. Это еще и безопасная окружающая среда, и безопасное питание, и безопасные условия труда и условия обучения и воспитания, и защита прав потребителей. Поэтому перераспределим нагрузку и будем работать дальше так, как и работали до пандемии.

- Можно будет выдохнуть?

- Будем надеяться, что да, что мы уйдем от такого аврального режима работы без выходных, а иногда и без сна.

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