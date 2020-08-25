Когда в Свердловской области начнут прививать от коронавируса

Вакцинация может начаться в декабре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Свердловской области сегодня, 25 августа, отметили устойчивое снижение заболеваемости COVID-19. Если в июне-июле ежедневно выявлялось от 250 до почти 400 новых случаев болезни, то к концу августа эта цифра стала находиться в районе 120.

- Причин у этого несколько. Это и наличие общественного иммунитета, и решение губернатора по лекарственной профилактике контактных групп, - отметил Павел Креков, вице-губернатор Свердловской области. - Но выход из эпидемического процесса может затянуться до октября.

Сейчас, отмечают в оперативном штабе, жителям региона важно благополучно пережить сентябрь, чтобы не произошло новой вспышки коронавируса в связи с началом учебного года и возвращением людей из отпусков. Кроме того на оперативном штабе рассказали, когда в Свердловской области начнется вакцинация от COVID-19.

- Ожидаем во второй половине октября решение по поставкам вакцины от COVID-19. Первыми вакцинироваться будут люди из групп риска, - говорит Павел Креков. - Не могу сказать, какие именно вакцины будут рекомендоваться, потому что в общей сложности мы будем работать с несколькими вакцинами от COVID-19. Первая уже зарегистрирована. Начато ее промышленное производство пока на двух промышленных предприятиях России. В ближайшее время еще одна вакцина будет зарегистрирована, начнется ее промышленное производство. Процесс вакцинации от COVID-19, видимо, будет идти до января 2021 года, а начнется где-то в октябре. Эта работа и подведет черту под эпидпроцессом.