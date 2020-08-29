90 больных в тяжелом состоянии: на Урале коронавирус выявили еще у 116 человек

45 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области выявили еще 116 случаев коронавируса. Кроме того, по последним данным зарегистрировано семь случаев смерти больных COVID-19. Общее число смертельных случаев в регионе достигло 448.

Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в Свердловской области за время начала вспышки пандемии, составляет 25076.

- Состояние 90 госпитализированных оценивается как тяжелое, 86 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 45 – на аппаратах ИВЛ, - рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Состояние еще 180 пациентов врачи оценивают, как средней тяжести. Остальные больные – в удовлетворительном состоянии.

По последним данным из больниц выписано 55 человек.

КСТАТИ

Уже в октябре в Свердловской области может начаться вакцинация от COVID-19. О том, что собою представляет новая вакцина, почему ее так быстро разработали и насколько она безопасна, мы поговорили с экспертом лабораторной диагностики, председателем комитета Федерации лабораторной медицины Александром Соловьевым.

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