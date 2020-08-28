Губернатор назвал дату открытия детских садов в Свердловской области

На сегодняшний день сады работают с 50% заполняемостью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Муниципальным детским садам, наконец, разрешили полностью открыться. Согласно официальному указу, который подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, воспитанников снова начнут принимать без каких-либо ограничений уже с 1 сентября. Напомним, сейчас они работают в режиме 50% заполняемости. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram.

Однако для частных учреждений, которые предоставляют услуги по дневному уходу за детьми, буду действовать ограничения – они могут работать только с 50% заполняемостью.

- Подписал указ, о котором рассказывал вам накануне. Снова смогут начать работать общественные бани. Как обычно, публикую полный текст документа, чтобы вы могли изучить его самостоятельно, - написал губернатор.

Фото: Евгений Куйвашев в Instagram

Фото: Евгений Куйвашев в Instagram

Фото: Евгений Куйвашев в Instagram

Накануне Евгений Куйвашев сообщил еще одну важную и радостную новость для уральцев – с 9 сентября, наконец, снова смогут открыться кинотеатры, театры, филармонии и концертные площадки.

Кроме того, в Свердловской области уже полностью работают ТЦ, фитнес-центры, а также заведения общепита. При этом статистика заражения каждый день идет на спад. На сегодняшний день в регионе официально зафиксировано 24960 случаев коронавируса. Из этого числа 19801 человек полностью поправились, еще 441 уралец умер.

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