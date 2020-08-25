Стали известны даты школьных каникул в Екатеринбурге

Как уточнил Департамент образования города, это лишь рекомендации, и руководители школ имеют право самостоятельно разработать график Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже через неделю начинается календарная осень – 1 сентября дети снова отправятся в школы, сядут за парты и возьмут стопки учебников. Однако в этом году в привычные школьные будни пришлось внести некоторые изменения – все помещения будут тщательно обрабатываться дезинфицирующими средствами и проветриваться.

Сегодня, 25 августа, за неделю до начала нового учебного года, Департамент образования Екатеринбурга озвучил даты предстоящих школьных каникул на 2020/2021 годы.

Осенние каникулы: с 26 по 31 октября.

Зимние каникулы: с 30 декабря 2020 года по 9 января 2021 года.

Весенние каникулы: с 22 по 31 марта 2021 года.

Кроме того, для первоклашек будут организованы дополнительные каникулы с 8 по 13 февраля 2021 года.

- Так сделано, поскольку в соответствии с пунктом 10.10 СанПиН рекомендуется предусмотреть для обучающихся первых классов дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения, - сообщили в Департаменте образования.

При этом, как подчеркнули в ведомстве, руководители муниципальных школ Екатеринбурга вправе самостоятельно разработать календарный учебный график, и данные сроки – лишь рекомендации.

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