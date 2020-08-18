Надо ли надевать маску в школу и заставят ли учителей прививаться от коронавируса: отвечает начальник Департамента образования Екатеринбурга

Уроки в школах с 1 сентября будут проходить очно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До 1 сентября остается чуть меньше двух недель. А вопросов, о том, как будут учиться дети в эпоху пандемии коронавируса по-прежнему много. Чтобы получить ответы на них, мы пригласили в эфир радио «Комсомольская правда Екатеринбург» (92.3 FM) начальника Департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерину Сибирцеву.

НАДО ЛИ ПРИВИВАТЬСЯ

- Школы Екатеринбурга готовятся к открытию 1 сентября. Но при этом линеек, не будет?

- Школы с 1 сентября готовятся работать в очном режиме. Но линеек в этом году, действительно, не будет. Что касается цветов, которые школьники традиционно дарят учителям, то здесь каждая семья должна решить сама. Надо или не надо. Это скорее важно для того кто дарит, нежели для того, кто получает. 1 сентября детей мы приглашаем в школу по определенному расписанию. Дальше ребята придут в свой кабинет, проведем с ними классный час, устроим им экскурсию по школе. Обязательно будет инструктаж, как обезопасить себя от вирусной инфекции.

Школьных линеек 1 сентября в этом году не будет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Какие ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией ждут родителей и детей? Например, нужно ли школьникам проходить медосмотр и предъявлять справку об эпидблагополучии своего адреса?

- Таких требований нет. Никуда обращаться не нужно. Никаких справок с детей мы не собираем. Если какие-то неблагополучные эпидемические адреса у нас будут, нам об этом сообщат наши коллеги-медики.

- Допустим, что у ребенка в подъезде есть заболевший коронавирусной инфекцией. Он в школу не пойдет?

- В целом запрета на посещение такими детьми образовательных организаций нет. Детские садики у нас в таком режиме работают все лето. И такие дети к нам тоже приходят. Особых вспышек мы не наблюдали.

- Нужно ли детям делать какие-то тесты на коронавирус, на его отсутствие? И есть ли такие требования к педагогам?

- Требований таких к детям нет. То же самое касается педагогов. Мы будем делать тесты, если будет предписание Роспотребнадзора. Пока мы его не получали.

- В родительских чатах ходят слухи, что без обязательных прививок от гриппа детей в школу не пустят. Это правда?

- Про грипп ситуация такая же, как и в предыдущие годы. Если будет объявлен карантин по гриппу, то в этой ситуации детей действительно в школу не будут допускать. Будет обеспечена их изоляция, чтобы не привитые дети не заразились. Но мы пока не на карантине. И дети будут допущены. Но мы хотели бы, чтобы в этом году как можно больше родителей подошли к этому ответственно, чтобы было больше привитых от гриппа детей. Столкновение двух вирусов – штука не очень приятная. Но рано или поздно это произойдет, потому что наступит осень и сезон гриппозных инфекций, ОРВИ.

Екатерина Сибирцева, начальник департамента образования администрации Екатеринбурга в прямом эфире радио «КП» рассказала, как будет проходить обучение детей в эпоху коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- А что насчет педагогов? Это обязательная прививка для всех педагогов?

- Она тоже не является обязательной, но является желательной, потому что в случае введения карантинных мероприятий мы такого педагога от работы вынуждены отстранять. Но педагоги у нас в большинстве своем прививаются.

- По поводу вакцинации от коронавируса говорят, якобы педагогов будут заставлять делать себе эту прививку…

- Мы не имеем такой информации.

НАКОРМЯТ ЛИ ДЕТЕЙ В ШКОЛЕ

- Будет ли часть обучения переведена в дистанционную форму?

- Мы рекомендуем образовательным организациям продумать вариант дистанционного обучения в субботу. У каких-то школ это уже организовано. Часть мероприятий, таких как конкурсы, защита исследовательских работ и подготовка к олимпиадам тоже могут быть переведены в дистанционную форму. Жизнь покажет. Мы уже привыкли к этому формату, освоили его и, думаю, что будем применять.

- В этом году все ли родители успели своих детей записать в школы?

- Конечно, все пойдут в школу. Может, не все непосредственно в школу рядом со своим домом. Если прием у нас идет с конца января, то придя сегодня в образовательную организацию, можно столкнуться с тем, что свободных мест в школе у дома уже нет. Но всех деток мы записываем и уже практически завершили прием. У нас было подготовлено 22 тысячи мест для первоклассников. Более 21 тысячи заняты. Самое большое количество первых классов – в школе-новостройке №79. Там будет открыт 21 первый класс.

- Если у какого-то ребенка, либо педагога в школе обнаружат коронавирус, значит ли это, что всю школу будут закрывать на карантин?

- Я думаю, что нет. В садиках у нас были случаи выявления коронавируса у детей. Но мы садики не закрывали целиком. Будем действовать в соответствии с предписаниями надзорных органов.

Занятия у каждого класса будут в основном проходить в одном кабинете. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- А что на счет школьных столовых, как будет организована их работа?

- Конечно! Без горячего питания мы не можем вести очный образовательный процесс. Столовые работать будут. Горячее питание будет. Объем его у нас не уменьшается. Все средства на это запланированы. Столовые, пищеблоки готовы. И вообще, у нас уже 100% организаций готовы к приему детишек 1 сентября: все школы и детские сады, учреждения дополнительного образования сданы. Поэтому ждем с нетерпением. Единственное – будем стараться организовать питание с возможным социальным дистанцированием, чтобы между столами было расстояние. Но рассадить детей на 1.5 метра друг от друга мы не сможем. Они и в классе на таком расстоянии сидеть не будут.

- А как они будут сидеть?

- Как обычно. Единственное ограничение, которое на нас СанПиН налагает, чтобы один класс находился в основном в одном кабинете. Но для занятий в специализированных аудиториях, конечно, переходить из кабинета в кабинет будет можно. Ну и на переменах точно также. Кроме того на входе каждому ребенку будут измерять температуру. Если будут выявлены сложности, дальше ребенком будет заниматься медик. Сами школы мы оснастили дозаторами, бесконтактными термометрами и средствами для обработки рук.

- Родителям придется сдавать деньги на санитайзеры и специальные средства для обработки рук?

- Родители не должны сдавать деньги на такие нужды. Они все предусмотрены бюджетом.

- Нужно ли родителям в этом году покупать учебники?

- Сейчас уже школы выдают учебники, поэтому покупать ничего не нужно.

ОТКРОЮТСЯ ЛИ КРУЖКИ

- Кто будет заниматься обработкой помещений?

- Те сотрудники, которые есть в штате школы. Либо сотрудники сторонней организации на аутсорсе.

- Детям нужно приходить в школу в маске и целый день сидеть в ней в классе?

- Такого требования нет в санитарных нормах и правилах. Ни детям, ни педагогам в маске находиться в школе не нужно. Но если родители считают, что ребенок должен носить маску и перчатки, или если сам педагог хочет их носить, то никто препятствовать не будет.

- Дети будут учиться в одну смену?

- Мы пока не можем обеспечить обучение везде в одну смену. Детей у нас много. У нас порядка 28% ребят в прошлом году училось во вторую смену. В основном это были 2-3 классы. Мы вынуждены эту практику продолжить. Есть ограничения на аудиторный фонд. Но увеличивать количество второй смены в связи с разобщением детей коронавирусом мы не планируем.

Маски в школе можно будет не носить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Будет ли продленка в этом году?

- Она будет там, где она должна быть, где есть условия и возможности. Все ограничено нашими кабинетами и площадями.

- Как будут проходить родительские собрания? Можно ли родителям приходить в школу?

- Здесь надо обратить внимание, что мы, к сожалению, не сможем их пустить в школу во время учебного процесса. Собрания будут проводиться как в очном режиме с социальной дистанцией, так и в онлайн. Я думаю, мы постепенно приспособимся ко всем этим вещам. Что касается допуска родителей в школу, то мы не сможем всех желающих пустить. Но по предварительной записи на прием к директору, завучу или учителю прийти можно.

- А кружки в школах будут работать?

- Они уже открываются. Спортивные школы начали свою работу. Музыкальные тоже готовятся. Думаю, что все будет проходить в обычном очном режиме.