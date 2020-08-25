«Опозорим их на весь мир»: Николай Коляда объявит бессрочную голодовку за отказ уральских чиновников открывать театры

Уральский драматург, известный во всем мире, намерен пойти на крайние меры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известный уральский драматург и писатель Николай Коляда намерен объявить сухую бессрочную голодовку вместе с актерами «Коляда театра» в ответ на непонимание чиновников. Драматурга возмущает тот факт, что почти все учреждения в Екатеринбурге и Свердловской области уже начали работать в период пандемии коронавируса. А кинотеатрам и обычным театрам работать не дают.

Проблема в том, что «Коляда театр» - это частное культурное учреждение, где работают 65 человек. Государственные театры получают деньги из бюджета, а Коляда помощи от государства не видит.

- Полгода почти театр не получает ни копейки. У меня частный театр. Государственные театры сидят на бюджете, что-то понемногу получают, что-то потихоньку репетируют. А мне что делать? Мы зависим только от сборов. Выйдем, ей Богу, и опозорим их на весь мир, - рассказывает драматург «КП-Екатеринбург». – Либо правительство Свердловской области даст мне 2 миллиона рублей в месяц на зарплату, если мы нужны. Или пусть скажут: вы нам не нужны, уйдите, закройтесь и освободите помещение на Ленина, 97. Здесь будет торговый центр или ночной клуб. Потому что актеры смотрят на меня голодными глазами, а ничего сказать не могу.

Касса театра пуста - спектаклей нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Николая Коляды, сегодня у театра есть совсем небольшой заработок: по пятницам, субботам и воскресеньям труппа «Коляда театра» дает взрослые и детские спектакли в ЦПКиО имени Маяковского. За три дня удается заработать 65-70 тысяч рублей, то есть по тысяче на каждого актера.

- В конце недели выйдем на улицу Ленина, сядем и объявим голодовку: бессрочную, сухую. И будем сидеть всем театром. Все артисты мои выйдут с детьми, есть беременная артистка. Им жрать нечего.

Драматург говорит, что ему непонятно, почему сегодня работают торговые центры, люди без масок битком летают в самолетах, ездят в поездах по всей стране. А театру, где можно рассадить зрителей на безопасном расстоянии, работать нельзя.

- Как будто мы чем-то им навредили, либо они там никогда не были в театре и не понимают, как выглядит театральное помещение, в котором можно безопасно рассадить зрителей, - возмущается Николай Коляда. – Сегодня проснулся с утра, и подумал: раз вы так, то мы вам тоже устроим.

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков 25 августа заявил, что ждать открытия театров и кинотеатров стоит в скором будущем.

- В достаточно скором будущем. Мы подходим объективно к тем цифрам, которые позволяют в определенном режиме работать учреждениям. Думаю, что окончательно вопрос этот будет решен на следующем штабе и мы узнаем, когда у нас начнут работать кинотеатры и другие учреждения, - заявил Креков.

Следующее заседание оперативного штаба свердловские власти проведут в четверг, 28 августе.

В театре работают 65 человек. Всем нужно кормить семьи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что 24 августа в Екатеринбурге и Свердловской области продлили ряд ограничений: по-прежнему не работают кинотеатры и театры.

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