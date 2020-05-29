2020-05-29T12:08:14+03:00
Общество

«Не подали»: уральский драматург Николай Коляда вышел просить милостыню из-за нехватки денег на зарплату актерам

Из-за ограничений в связи с коронавирусом театр остался без средств к существованию
Евгений СТОЯНОВ
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Драматург и актеры расположились у входа в свой театр. Фото: страница Николая Коляды в FacebookДраматург и актеры расположились у входа в свой театр. Фото: страница Николая Коляды в Facebook
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Накануне известный уральский драматург, недавно заявивший о закрытии «Коляда-театра», устроил своеобразный перфоманс. Вместе с несколькими актерами он расположился у входа в театр и начал просить милостыню. А после в соцсетях грустно заметил: "Не подали".

Правда, в разговоре с «КП» Николай Владимирович отметил, что на самом деле это была шутка, хотя театр действительно находится на грани выживания. Ведь из-за пандемии коронавируса и запрета на проведение массовых мероприятий доходы театра сейчас равны нулю.

- Мы посидели пять минут и сфотографировались, а журналисты написали: «Коляда просит милостыню». Но в общем-то да. Театр находится в катастрофальном положении, - объяснил Николай Коляда.

В апреле драматург объявил сбор средств на зарплату актерам, а недавно и вовсе заявил, что с 1 июня театру придется закрыться. Правда, как уточнил Николай Коляда, сейчас ситуация немного стабилизировалась. Это произошло благодаря преданным поклонникам «Коляда-театра». За счет них удалось собрать внушительную сумму – более полутора миллионов рублей.

- Через два дня зарплата. Выплачу ее полностью. На нее требуется сумма 1,6-1,8 миллиона каждый месяц. И это только на зарплату! Спасибо людям, которые прислали мне деньги. Позже я сообщу, кто присылал. Среди них есть очень знаменитые люди, в том числе Народные артисты СССР. Дай Бог им здоровья. Благодаря ним мы выкрутимся, - отметил драматург.

Надежда на то, что «Коляда-театр» получит поддержку от государства, которая позволит остаться на плаву, все-таки есть. По словам драматурга, Союз театральных деятелей России готовит обращение к правительству, где попросит чиновников выделить средства для всех частных театров страны. В том числе и для «Коляда-театра».

ИСТОЧНИК KP.RU

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