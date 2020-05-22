2020-05-22T14:36:01+03:00
Общество

Николай Коляда объявил о закрытии театра с 1 июня

По словам драматурга, у него закончились деньги на зарплату
Олег ГАЛИМОВ
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Ранее сегодня министр культуры региона Светлана Учайкина во время брифинга заявила, что ее ведомство уже перевело 3 млн рублей «Коляда-театру» на фестиваль «Коляда Plays»Ранее сегодня министр культуры региона Светлана Учайкина во время брифинга заявила, что ее ведомство уже перевело 3 млн рублей «Коляда-театру» на фестиваль «Коляда Plays»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Известный драматург и режиссер Николай Коляда объявил о закрытии своего театра в Екатеринбурге с 1 июня. Причина – нехватка средств на зарплату сотрудникам и актерам.

- Министерство культуры РФ обещает, что театры начнут работать, наверное, с 1 сентября. А что делать моим актерам и театру июнь, июль, август? Выход один: закрыть театр. Распустить всех по домам, живите, как хотите, - рассуждает Коляда в своем блоге.

При этом режиссер отметил, что региональное министерство культуры уже выделило ему деньги на традиционный фестиваль «Коляда plays».

- Деньги на фестиваль мы получили. Но будет ли фестиваль в ноябре - это вопрос. Потому что будет ли существовать к ноябрю театр – неизвестно, - добавил Николай Коляда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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