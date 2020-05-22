Николай Коляда объявил о закрытии театра с 1 июня
Известный драматург и режиссер Николай Коляда объявил о закрытии своего театра в Екатеринбурге с 1 июня. Причина – нехватка средств на зарплату сотрудникам и актерам.
- Министерство культуры РФ обещает, что театры начнут работать, наверное, с 1 сентября. А что делать моим актерам и театру июнь, июль, август? Выход один: закрыть театр. Распустить всех по домам, живите, как хотите, - рассуждает Коляда в своем блоге.
При этом режиссер отметил, что региональное министерство культуры уже выделило ему деньги на традиционный фестиваль «Коляда plays».
- Деньги на фестиваль мы получили. Но будет ли фестиваль в ноябре - это вопрос. Потому что будет ли существовать к ноябрю театр – неизвестно, - добавил Николай Коляда.
ИСТОЧНИК KP.RU