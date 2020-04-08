2020-04-08T18:07:37+03:00
Общество

Николай Коляда попросил денег на зарплату сотрудникам театра

Просьбу о помощи уральский драматург опубликовал в соцсетях
Алина СУРИНА
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Без зарплаты остались 65 сотрудников «Коляда-театра»Без зарплаты остались 65 сотрудников «Коляда-театра»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Николай Коляда попросил денег на зарплату сотрудникам театра. Просьбу о помощи уральский драматург опубликовал в соцсетях. Николай Коляда написал, что 65 человек - сотрудников «Коляда-театра» сейчас остались без денег после закрытия.

- Мне пишут и в театр звонят наши зрители, хотят помочь. Мне жутко неловко. Но - такая вот ситуация, - написал Николай Коляда в Facebook. - Не мне помощь нужна, сами понимаете. Я себе дачу в Майями не построю.

Всем, кто поможет театру, после пандемии коронавируса Николай Коляда обещал подарить свои книги. Напомним, что помочь с финансированием театру обещал помочь губернатор Свердловской области. Уральский драматург рассказал, что, не смотря на то, что правительство области обещало помочь - когда это будет пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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