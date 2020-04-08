Николай Коляда попросил денег на зарплату сотрудникам театра
Николай Коляда попросил денег на зарплату сотрудникам театра. Просьбу о помощи уральский драматург опубликовал в соцсетях. Николай Коляда написал, что 65 человек - сотрудников «Коляда-театра» сейчас остались без денег после закрытия.
- Мне пишут и в театр звонят наши зрители, хотят помочь. Мне жутко неловко. Но - такая вот ситуация, - написал Николай Коляда в Facebook. - Не мне помощь нужна, сами понимаете. Я себе дачу в Майями не построю.
Всем, кто поможет театру, после пандемии коронавируса Николай Коляда обещал подарить свои книги. Напомним, что помочь с финансированием театру обещал помочь губернатор Свердловской области. Уральский драматург рассказал, что, не смотря на то, что правительство области обещало помочь - когда это будет пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU