Евгений Куйвашев поручил помочь «Коляда – театру» с финансированием

22 Февр. 2020 2020-02-22T18:42:45+03:00

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Несколько дней назад Николай Коляда написал письмо Евгению Куйвашеву с просьбой помочь театру, так как сейчас он находится в трудном финансовом положении. Сегодня заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, встретился с уральским драматургом, чтобы обсудить финансовую ситуацию с его театром.

- Больше двух часов мы говорили о разных вещах. Он изучал все финансовые документы театра, предлагал разные варианты, звонил разным людям, советовался. Павел Владимирович, когда был министром культуры, всегда помогал и советом и ходил на спектакли и помогал когда были какие-то затруднения, - рассказал «КП-Екатеринбург» Николай Коляда.

Во время встречи Павел Креков сказал Николаю Коляде, что помочь финансированием театру поручил губернатор Евгений Куйвашев. Через неделю будет решено, будет ли это ежемесячная субсидия от правительства региона или помощь от спонсоров.

ИСТОЧНИК KP.RU