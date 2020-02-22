2020-02-22T18:42:45+03:00
Общество

Евгений Куйвашев поручил помочь «Коляда – театру» с финансированием

На следующей неделе решится, кто именно выделит деньги на работу театра
Алина СУРИНА
Поделиться:
Николая Коляда встретился с заместителем губернатора области, чтобы обсудить финансовую помощь театруНиколая Коляда встретился с заместителем губернатора области, чтобы обсудить финансовую помощь театруФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Несколько дней назад Николай Коляда написал письмо Евгению Куйвашеву с просьбой помочь театру, так как сейчас он находится в трудном финансовом положении. Сегодня заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, встретился с уральским драматургом, чтобы обсудить финансовую ситуацию с его театром.

- Больше двух часов мы говорили о разных вещах. Он изучал все финансовые документы театра, предлагал разные варианты, звонил разным людям, советовался. Павел Владимирович, когда был министром культуры, всегда помогал и советом и ходил на спектакли и помогал когда были какие-то затруднения, - рассказал «КП-Екатеринбург» Николай Коляда.

Во время встречи Павел Креков сказал Николаю Коляде, что помочь финансированием театру поручил губернатор Евгений Куйвашев. Через неделю будет решено, будет ли это ежемесячная субсидия от правительства региона или помощь от спонсоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Евгений Куйвашев поручил помочь «Коляда – театру» с финансированием
Покупала икру, игрушки и конфеты: на Урале женщину будут судить за использование чужой банковской карты
Юлия Михалкова рассказала, как из 100 долларов сделать четверть миллиона
Пожарные Дегтярска спасли двух людей из горящего пятиэтажного дома
Покупала красную икру и косметику: жительнице Серова грозит три года лишения свободы за то, что она расплачивалась чужой банковской картой
«Стыдно и обидно»: Ксения Собчак о недопуске 11-летней футболистки из Екатеринбурга до турнира для мальчиков
В Первоуральске из дома убежал школьник, у которого опекуны забрали телефон за плохие оценки по иностранному языку
Мини-футбольный клуб «Синара» проиграл «Газпрому-Югра» со счетом 3:4
«Сдали анализы и ушли»: в Екатеринбурге на карантин по решению суда посадили двух детей, вернувшихся с мамой из Китая
«Верхом на лошади подъезжают, чтобы бациллы не достали»: Иван Ургант пошутил о казаках Екатеринбурга, проверяющих мигрантов на коронавирус
На Полевском тракте «Тойота Камри» насмерть сбила 66-летнего мужчину
На Урале нашли пропавшую больше недели назад 15-летнюю Анастасию Казакову
«Иногда, чтобы увидеть нечто большое надо отойти подальше»: Юлия Михалкова рассказала, почему пишет книгу заграницей
Просил забрать из гаражей: в Нижнем Тагиле три дня ищут 30-летнего мужчину
Денег нет: бассейн в парке, против которого выступают общественники в Екатеринбурге, строить не будут
В Музее истории Екатеринбурга открылась экспресс-выставка старинных печатей и оттисков
«Летела с гражданином КНР»: еще одну екатеринбурженку через суд обязали наблюдаться у врачей из-за коронавируса