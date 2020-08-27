Какая будет реакция организма на привку от коронавируса: отвечает эксперт лабораторной диагностики

Российскую вакцину от COVID-19 разработали в рекордно короткие сроки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже в октябре в Свердловской области может начаться вакцинация от COVID-19. Об этом на неделе сообщили представители оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. О том, что собою представляет новая вакцина, почему ее так быстро разработали и насколько она безопасна мы поговорили в эфире радио «Комсомольская правда Екатеринбург» (92,3FM) с экспертом лабораторной диагностики, председателем комитета Федерации лабораторной медицины Александром Соловьевым.

ИЗ 40 ТЫСЯЧ ДОБРОВОЛЬЦЕВ 10 ТЫСЯЧ ПОЛУЧАТ «ПУСТЫШКУ» ВМЕСТО ВАКЦИНЫ

- Россия это первая страна, в которой официально была разработана вакцина от коронавируса. Препарат Спутник-V создан в рекордно короткие сроки и даже испытан на одной из дочерей президента. Почему же все страны по отдельности занимаются вакциной?

- Сама по себе ситуация просто из ряда вон выходящая. Пандемия охватила 200 стран и очень быстро распространялась. С самого начала практически во всех странах, имеющих опыт производства вакцин, были брошены огромные усилия на разработку вакцины от коронавируса. И это, наверное, правильно – параллельная работа разных научных групп позволяет разные варианты опробовать, собрать больше данных, чем, если бы в одном-двух местах были сконцентрированы все усилия.

После начала пандемии общественный транспорт Екатеринбурга начали обрабатывать дезинфицирующим раствором. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сколько всего в мире разрабатывается таких вакцин?

- Всего более 200 вакцин-кандидатов на сегодняшний день разрабатывается. Из них порядка 15 уже вышли на фазу клинических исследований. То есть, они прошли уже первую и вторую фазы, когда оценивалась безопасность и эффективность на начальном уровне.

- Благодаря чему России удалось первой сделать препарат?

- Россия действительно первой зарегистрировала вакцину. Законодательство российское позволяет это сделать уже после первой и второй фазы исследований. Но это не означает, что после этого она может спокойно распространяться и использоваться, потому что должна быть проведена крупномасштабная третья фаза. В течение августа велась подготовка к ней. Буквально в 20-х числах было получено одобрение на ее проведение. Протокол третьей фазы включает в себя 40 тысяч вакцинаций. Из них 30 тысяч – это те люди, которые получат вакцину. А 10 тысяч получат плацебо, то есть пустышку, для того чтобы понять, действует ли вакцина. Мы вступаем в третью фазу. Это добровольная вакцинация. Она сразу в нескольких субъектах будет стартовать. Начинается сейчас в Москве и у нас в область партия вакцины поступит. Третья фаза будет длиться примерно полгода. Во всем мире так принято. Мы ее результаты получим к концу этого года или началу следующего.

Маски на лицах сейчас уже встретишь не так часто. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЕКАТЕРИНА II ПЕРВОЙ В СТРАНЕ ПРИВИЛАСЬ ОТ ОСПЫ

- Сколько в целом требуется времени с момента создания вакцины до ее тестирования и внедрения?

- Тут можно выделить три основных этапа. Первый - научная работа, когда вакцину надо разработать. Второй – проведение трех фаз исследования. Третий – выход на промышленный выпуск. Обычно это все занимает 1,5-2 года.

- Но в этот раз управились гораздо быстрее за 5-6 месяцев.

- Говоря о российской вакцине, надо сказать, что платформа у нее не новая. Более 40 лет у нас велись разработки платформы для разных вариантов вакцины. Это некий носитель, как капсула, в которую нужно что-то вложить, с помощью чего потом в организм человека будет донесен вложенный антиген. Здесь не совсем корректно говорить, что эта вакцина с нуля была разработана. Основа, платформа давно известна, а дальше вопрос только техники – выделить антиген, синтезировать его, внести в эту платформу. Это вопрос быстрый, буквально нескольких месяцев.

- В мировой истории были случаи, когда в очень короткие сроки создавались вакцины?

- История вакцинации началась с борьбы с оспой. И тогда вопросы этики и безопасности еще не были наработаны. Просто человек придумал, что надо так попробовать, сделал и уже внедрил. И даже в нашей стране есть опыт такого быстрого внедрения. Императрица Екатерина II приняла решение добровольно вакцинироваться от оспы. Ее прививал британский медик. Это держалось в тайне. Он даже лошадей приготовил, чтобы поскорее ускакать из дворца на случай, если вдруг что-то пойдет не так. У императрицы после этого были симптомы, связанные с вакцинацией, но все благополучно закончилось. После этого сразу 140 вельмож были вакцинированы, а через два года более двух миллионов жителей страны получили вакцину.

К 27 августа COVID-19 в Свердловской области заразились 24 839 человек. Из них выздоровели уже 19 744. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В мире разрабатывается множество разных видов вакцин. Есть генетические, есть белковые… Какой из этих типов наиболее преспективен?

- Всех вакцин порядка 5-6 типов. Самые первые вакцины были живые ослабленные вирусные вакцины. Например, от краснухи и от кори мы такими прививаемся. В них вирус живой, но ослабленный. Его многократно проводят через серию заражений животных в результате чего он ослабевает, теряет свои свойства, но сохраняет имуногенные свойства. Это один из самых эффективных способов, потому что это цельный вирус, он содержит много разных антигенов. Такая вакцина способна вызвать массированный иммунный ответ не только со стороны наработки антител, но и со стороны клеточного иммунитета.

- А минусы у таких вакцин есть?

- Они могут вызвать большое количество побочных реакций. Поэтому постоянно шел поиск более безопасных вариантов вакцин. Одна из современных – векторная. И российская вакцина от коронавируса к этой категории и относится. По итогам первой и второй фазы исследования было определено, что по отношению к этому вирусу наиболее эффективны вакцины, которые вырабатывают антитела к белку на поверхности вируса, которым он цепляется за поверхность клетки.

Большинство ограничений, связанных с COVID-19 на Среднем Урале уже сняли. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЖДАТЬ ЛИ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ

- У человек, которому поставили вакцину от коронавируса, будет температура повышаться или появятся симптомы простуды?

- Ничем эта вакцина не отличается от других используемых вакцин. На этапах первой и второй фазы исследований не было зарегистрировано осложнений при использовании вакцины. А реакции были самые простые – ломота в теле, повышение температуры, болезненность в месте инъекции. В принципе, готовясь к вакцинации, надо помнить, что возможна реакция у какой-то доли вакцинируемых.

- Случаи смертельные были во время тестирования?

- Нет. Ни среди животных, ни среди добровольцев даже осложнений не было. Здесь все спокойно в этом отношении.

- Не придется ли нам ежегодно модифицировать вакцину от коронавируса по аналогии как это делается с вакциной против гриппа.

- Мы постоянно сравниваем новый коронавирус с другими респираторными вирусами и с вакцинациями от гриппа. Да, коронавирус мутирует. Ничего необычного в этом нет. Скорость мутирования известна – две замены нуклеотидные в течение месяца. Сейчас много таких замен произошло, они все не критичны и не влияют на свойства белков на поверхности коронавируса.

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