Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 28 августа 2020 года

В Екатеринбурге 121 новый случай коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки подтвердился еще 121 новый случай коронавируса. Больше всего заболевших - в Екатеринбурге (+61). Кроме того, новыми пациентами стали жители Артемовского, Верхней Пышмы, Краснотурьинска, Первоуральска, Ревды, Полевского и других муниципалитетов.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев – 24960.

- Состояние 84 госпитализированных оценивается как тяжелое, 78 из них находятся в реанимации, в том числе 40 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 256. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

Кроме того, за минувшие сутки официально подтвердились еще шесть смертей от коронавируса. Всего в регионе, таким образом, 441 смерть.

Но есть и хорошие новости: всего с начала пандемии уральские врачи вылечили 19801 человека. Только за сутки из больниц выписали 57 пациентов.

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