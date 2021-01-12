В Екатеринбурге врачи вылечили от коронавируса 104-летнюю бабушку, которую доставили 22 декабря 2020 года в Госпиталь для ветеранов всех войн в тяжелом состоянии.У Марии Петровой течение болезни осложнялось вирусной двусторонней пневмонией и выраженной дыхательной недостаточность. Труженицу тыла госпитализировали в отделение №16 госпиталя.У врачей пациентка вызывала беспокойство, прежде всего, из-за возраста, а также из-за показателей сатурации и высокого артериального давления.- Лечение начали незамедлительно, чтобы максимально быстро стабилизировать сатурацию пациентке дали кислород и ввели необходимые лекарства, - рассказывает заведующая отделением №16 Госпиталя для ветеранов всех войн Галина Зобнина.Через несколько дней лечение дало положительный результат: у бабушки прошла одышка, кашель, чуть позже нормализовалась температура тела, сатурация, а также снизился уровень С-реактивного белка.- Мария Ильинична посвятила жизнь работе с детьми. Она много лет работала сначала в детском саде, а потом учителем начальных классов. У нее хорошо развита моторика, она находится в ясном уме, прекрасно все понимает. Крепкое здоровье помогло ей победить болезнь за короткое время, - рассказали «КП-Екатеринбург» в Госпитале ветеранов войн.Через 11 дней после госпитализации в самом начале 2021 года Марию Ильиничну выписали из стационара домой, дав рекомендации по восстановлению после перенесенного коронавируса. Сейчас 104-летняя бабушка чувствует себя хорошо.Напомним, что 12 января 2021 года в Екатеринбурге и Свердловской области наметилась положительная динамика в ситуации с заболеваемостью коронавирусом. За сутки в регионе диагноз подтвердился у 361 человека. Также статистика пополнилась 18 новыми летальными случаями. В ковидных госпиталях Среднего Урала сохраняется больше двух тысяч свободных коек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Будем жить»: в Красноярске выписали 101-летнюю пациентку, победившую коронавирус. Внуки и правнуки признаются, что сильно боялись за нее, но верили врачам (подробнее)И не думала сдаваться: в Красноярске от коронавируса вылечили 90-летнюю бабушку. Это самая пожилая пациентка в крае, успешно победившая COVID-19 (подробнее)«А что, она еще жива?»: бабушка с 95% поражения легких победила коронавирус. Старушка не верила, что коронавирус есть, и спокойно ходила в гости (подробнее)