Как записаться на прививку от коронавируса в Свердловской области

В регионе работают 60 кабинетов, где можно поставить вакцину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области массовая вакцинация от коронавируса началась в начале января. В первую очередь принялись прививать от ковида врачей, учителей, сотрудников полиции, военных, а также пожилых людей. Для этого на Средний Урал привезли партию из 15 тысяч доз, а затем еще 40 тысяч доз.

В свердловском Минздраве рассказали, что за все время препарат «Спутник V» отлично себя показал, его поставили 14 тысяч человек. Осложнений после вакцины зарегистрировано не было.

- Реакция сугубо индивидуальна. Согласно исследованиям, считается, что вакцина безопасна и эффективна до 90%. На сайте Госуслуг вакцинированный имеет возможность вести дневник самоконтроля, - заместитель Минздрава Свердловской области Екатерина Ютяева.

Главная цель прививочной кампании создать общий иммунитет от коронавируса у населения Среднего Урала. Для этого необходимо поставить вакцину 60% жителей региона, то есть сделать прививку 1,76 миллиону человек.

Пока в Свердловской области используют вакцину «Спутник V». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас на прививку может записаться любой желающий старше 18 лет. Сделать это можно двумя способами. С 1 января на сайтах медучреждений начали появляться баннеры, который при на нажатии перенесет вас на другую страницу. Там будет электронная форма, заполнив ее, вы оставите заявку на прививку. В ближайшее время с вами свяжется сотрудник больницы и пригласит в поликлинику.

В свердловском Минздраве уточняют, в регионе работают 60 прививочных кабинетов, 24 из них в Екатеринбурге. Не обязательно обращаться в поликлинику по месту прописки, поставить препарат могут в любом удобном для вас месте.

Кроме того, в Свердловской области работает телефон горячей линии 122. По номеру телефона также можно записаться на вакцинацию. За три недели этой услугой воспользовались 17 тысяч жителей Среднего Урала.

- Желающие привиться есть абсолютно во всех муниципальных образованиях. Сейчас мы также внедряем систему отслеживания людей, которые записались через сайты лечебных учреждений и через телефоны регистратур. Также наладим выгрузку с портала Госуслуг, — уточнила госпожа Ютяева.

Пока в Свердловской области используют вакцину «Спутник V», но в ближайшее время в регион поступил другой препарат «ЭпиВакКорона». Сначала в количестве 2 тысяч доз.