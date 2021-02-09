В Свердловской области начинается вакцинация жителей отдаленных территорий

Вакцинация в Свердловской области идет нужными темпами
Фото: Олег ЗОЛОТО
С 15 февраля в Свердловской области начинается вакцинация от коронавируса жителей отдаленных территорий, на которых по техническим причинам нет холодильных установок.
- Мы будем организовывать туда выезды, чтобы вакцинировать людей, проживающих там, - рассказал вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.
Также политик отметил, что, несмотря на улучшение ситуации с пандемией коронавируса на Среднем Урале, появились новые риски:
1. Начали работать в полном объеме учебные заведения: детские сады, школы и вузы.
2. Возросло число болеющих ОРВИ, не связанных с коронавирусом. В основном это детский и школьный возраст.
При этом, в ряде территорий вакцинация уже идет несколько недель. Речь об Ивделе, Серове, Североуральске, Краснотурьинске и ряде других территорий.
- Другое дело, что у нас целых ряд сельских территорий, куда еще вакцина не пришла. На следующей неделе будут созданы передвижные пункты, в ряде случаев будет организован подвоз. В марте мы начнем получать вакцину «Спутник V», которую можно хранить в мягком температурном режиме, - говорит Павел Креков.
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