Креков пообещал уральцам к лету «совершенно иное качество жизни»

Каждый день в Свердловской области прививку делают 5-6 тысяч человек Фото: Олег ЗОЛОТО

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что к лету 2021 году жителей региона ждет «совершенно иное качество жизни», имея в виду его улучшение. Для этого жителям Среднего Урала нужно вакцинироваться от коронавируса. Сегодняшние темпы вакцинации от коронавируса, по словам Павла Крекова, довольно хорошие.

- Ежедневно в Свердловской области в среднем вакцинируются 5-6 тысяч человек. Темпы мы будем наращивать. К сегодняшнему дню мы получили в общей сложности 115 тысяч вакцин несколькими партиями. Через несколько дней мы получаем еще 33 тысячи доз вакцин, - заявил вице-губернатор Свердловской области.

Постепенно в регионе снижается число заболевших Фото: Алексей БУЛАТОВ

По его словам, сейчас в области в очереди на вакцинацию стоят порядка 100 тысяч человек. Если темпы вакцинации будут сохранены, то в марте Средний Урал может получить до полумиллиона доз вакцин.

- На следующей неделе получим еще в районе 50-60 тысяч доз вакцин. В ожидании на вакцинацию более 100 тысяч человек. В приоритете – люди старше 60 лет и те, у кого есть хронические заболевания. Также в приоритете – педагоги и медики. Значительная часть из них уже вакцинировалась, - подчеркнул Павел Креков.