Пить или не пить после прививки от коронавируса: отвечает главный эпидемиолог Екатеринбурга

В России идет массовая вакцинация от COVID-19. Фото: Михаил ФРОЛОВ

МОЖНО ЛИ НЕ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ

- Александр Николаевич, а какие сейчас виды вакцин существуют?

- Пока на территории России зарегистрировано и применяются две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», которая еще не применяется так широко, как первая. Существенная разница между ними в том, что «Спутник V» хранится в замороженном виде при температуре не выше - 18 градусов. После разморозки он очень быстро в течение 30 минут вводится людям. Вакцина «ЭпиВакКорона» хранится при обычной температуре +2…+8.

- А импортные вакцины?

- Импортных вакцин на территории России не зарегистрировано. Но их достаточно уже много разработано. Но мы пока со «Спутником V» работаем. И она себя зарекомендовала хорошо. В области более 15 тысяч человек привито, а в Екатеринбурге практически 7 тысяч жителей.

Чтобы в Екатеринбурге появилась иммунная прослойка, получить антитела должны 60% жителей города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- «ЭпиВакКорона» и «Спутник V» обе двухфазные? То есть прививку делают два раза с разницей в несколько дней?

- Обе вакцины идут с двумя компонентами. Обе ставятся с разницей в три недели. Это необходимо для того, чтобы произошло укрепление иммунитета, для повышения активности иммунной системы, для выработки защитных антител. Мы сегодня имеем массу примеров и по другим инфекциям, когда идет такая дробная вакцинация. Это и клещевой энцефалит, и гепатит А.

- Некоторые говорят, что лучше переболеют. Не хотят делать прививку.

- Приведу пример. В 2009-2010 годах была эпидемия свиного гриппа. В тот период мы осенью прививали людей обычной сезонной вакциной. В состав этой вакцины новый штамм еще не входил. Но в тот период умирали люди, которые вообще не прививались от гриппа. А те, кто привились вакциной против сезонного гриппа, болели, но выжили. Здесь каждый человек должен выбирать для себя, что лучше. Коронавирус – очень коварный. Он вызывает тяжелое течение у больных с хроническими заболеваниями. После него могут быть серьезные последствия и для сердечно-сосудистой системы и для бронхолегочной системы. Как отреагирует человек, знает только его организм.

ЕСЛИ БОКАЛ ВИНА ВЫПЬЕТЕ, НИЧЕГО СТРАШНОГО НЕ БУДЕТ

- Безопасны ли наши российские вакцины от коронавируса?

- Мне 69 лет и я привился. Перенес обе прививки. Чувствую себя прекрасно. Не буду рассказывать про свои хронические заболевания. Наверное, в 69 лет без них уже не бывает людей. Скоро будет год, как пожилые люди у нас находятся на изоляции. Для них это очень плохо. Люди старшего возраста должны продолжать вести активный образ жизни. Наша задача – снизить заболеваемость до минимума. Защитить население, защититься самим.

- Что нельзя делать тем людям, кто решил поставить прививку от коронавируса? Нельзя пить алкоголь?

- В отношении алкоголя этот вопрос активно обсуждается. Конечно, за 3 дня до прививки и в течение 3 дней после нежелательно употреблять алкоголь. Это угнетение иммунной системы, если его принимать, особенно в большом количестве. Между первой и второй прививкой вообще нельзя напиваться. Но если вы бокал вина употребите, то ничего страшного не будет. Но для прививки вы должны быть практически здоровы. У вас не должно быть острых заболеваний, не должно быть обострения хронических заболеваний.

Отечественная вакцина «Спутник V» хранится в специальных холодильниках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- А если молодая семья хочет завести ребенка?

- Вообще вакцинация беременным женщинам и кормящим мамам противопоказана, как и детям до 18 лет. Если есть хронические заболевания, надо иметь мнение своего лечащего доктора, можно ли вам делать прививку. А еще в семье на работе рядом с вами не должно быть больных людей с признаками ОРЗ.

- Какой процент населения сейчас необходимо привить, чтобы коллективный иммунитет появился?

- Коллективный иммунитет – это количество переболевших имеющих положительные результаты на антитела, и количество привитых людей. Чтобы сформировалась такая иммунная прослойка, должна появиться цифра в 60-70% таких людей.

- Осенью многие делали прививку от гриппа, можно ли совмещать ее с прививкой от COVID-19?

- Это все совмещается. Промежуток между прививками должен быть не менее месяца.

ПОСЛЕ ПРИВИВКИ МОЖЕТ ПОДНЯТЬСЯ ТЕМПЕРАТУРА

- Анализы сдаются до вакцинации?

- В настоящее время никаких анализов сдавать не нужно перед проведением вакцинации. Идет сбор анамнеза – человека опрашивают, болел или не болел. То есть самое главное в течение последних двух недель человек не должен болеть коронавирусом или другими острыми респираторными заболеваниями. Его окружение точно также. Если он контактировал в течение двух недель с кем-то, кто болеет коронавирусом или другими ОРЗ, то нужно подождать еще две недельки и после этого приходить на вакцинацию.

Сейчас жителей Свердловской области прививают вакциной «Спутник V». Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Какие осложнения после прививки возможны и считаются нормальными?

- За тот период времени, который проводим вакцинацию в Екатеринбурге и области вообще осложнений на вакцинацию не зарегистрировано. Но реакции в первые сутки бывают на введение первого компонента. У кого-то бывает реакция на введение второго компонента. Но это нормальные реакции, прописанные в инструкции к вакцине. Это может быть повышение температуры до 38 градусов. У кого-то может быть выше. Если до 40 и выше, нужно обращаться за медицинской помощью. Это может быть общее недомогание, слабость, головная боль, ломота в теле, могут болеть мышцы и суставы. Может быть покраснение и боль в месте инъекции. Это все проходит в течение первых суток. В течение трех дней после инъекции вы не должны мочить место инъекции. Вы не должны заниматься тяжелой физической работой. Вы должны нормально отдыхать, спать, питаться.

- Как можно записаться на вакцинацию?

- Сегодня на всех сайтах больниц Свердловской области есть окошко, как записаться на вакцинацию или как сделать прививку против коронавирусной инфекции. Человек должен подать заявку со своими паспортными данными, заполнить анкету, потому что все прививаемые заносятся в федеральный регистр. Следующий путь записи это единый телефон «122». Информация по нему передается в поликлинику по месту жительства. Кроме этого руководители предприятий могут обращаться в свою территориальную больницу, где это предприятие расположено, со списками своих сотрудников, желающих привиться. Они будут поставлены в очередь в график, когда их пригласят на вакцинацию.

- Почему сделана предварительная запись?

- Потому, что вакцина поступает во флаконах, рассчитанных сразу на пять человек. Она поступает небольшими партиями в связи с тем, что требует особых условий хранения – температура не выше -18 градусов.