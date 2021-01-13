В Свердловском областном суде продолжается процесс по делу об убийстве 27-летней жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной. 10 октября 2019 года молодая мама стала жертвой трех жителей Челябинской области. Речь идет о Марате Ахметвалиеве, Михаиле Федоровиче и его гражданской жене Екатерины Меньшиковой. Помимо убийства банду обвиняют в мошенничестве, разбое и похищении человека. По версии следствия, за сутки до расправы троица пытала мать и дедушку Меньшиковой, родственники обвиняемой уже дали показания против женщины.В ходе допроса свидетелей коллеги Ксении подтвердили версию о том, что на роковую встречу на Уралмаше ее вызвала потенциальная покупательница. Каторгина выставила на продажу свой черный Audi Q5, чтобы внести платеж по ипотеке.- Ксения очень любила этот автомобиль, но нужно было платить за квартиру. Она планировала продать внедорожник, а потом купить что-то подешевле. Она не могла остаться без средства передвижения, так как каждые выходные ездила в Каменск-Уральский к дочке Саше, - рассказала в суде знакомая убитой Екатерина Беспалова.- Она говорит: \\"Тут девушка звонит, но она беременная и у нее токсикоз\\". Я ей в ответ: \\"Ксюша, не езжай, как-то это все подозрительно и опасно. В тот день она не поехала. А еще через три дня снова ей позвонила та же \\"покупательница\\". Она так обрадовалась, сказала, что приберется в салоне, отпросится с работы и поедет, - добавляет Екатерина Беспалова.Тот самый звонок от \\"беременной\\" девушки поступил Ксении на глазах у коллеги. Екатерина вспоминает, сразу же почувствовала неладное.На следующий день (пятница) Ксения не вышла на работу, ее телефон был недоступен. Екатерина сразу же связалась с близкой подругой Каторгиной из Каменска-Уральского Ольгой Венедиктовой, девушки дождались вечера и подали заявление в полицию.- Ксюша никогда не пропадала. Даже если опаздывала на работу, то всегда звонила и предупреждала.Другой коллега убитой девушки Анатолий Смирнов отметил, что Ксения просила его присутствовать на осмотре автомобиля, но уехала на встречу без него.- Я бывший слесарь, разбираюсь в машинах. Мы с Ксюшей ездили один раз к одной женщине, она предлагала обменять Audi на Mazada с доплатой. Но не договорились. Потом рассказывала про звонки от беременной, но так и не пояснила, когда и куда нужно будет с ней поехать, - объяснил Анатолий Смирнов.Следующее заседание по делу пройдет 20 января.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Екатеринбурге выбирают меру пресечения подозреваемым в убийстве молодой мамы. В зале суда - трое человек (подробности)Потенциальные убийцы попали на камеру: машину пропавшей Ксении Каторгиной продала похожая на нее цыганка. Об этом «Комсомолке» рассказала свекровь молодой мамы (подробности)Убили, а тело бросили в колодец: пропавшая Ксения Каторгина найдена мертвой.Тело девушки нашли на Уралмаше (подробнее)Продавала машину, чтобы взять ипотеку: что известно о молодой маме, которая пропала в Екатеринбурге. Рассказываем хронологию событий, предшествовавших исчезновению Ксении Каторгиной (подробнее)Появилось видео, на котором убийца Ксении Каторгиной показывает, как сбрасывал тело в колодец.Свердловский областной суд изберет меру пресечения троим задержанным (подробнее)«Будут благодарны любой помощи»: начался сбор средств на похороны Ксении Каторгиной. С разрешения родственников публикуем реквизиты банковской карты (подробнее)Работал таксистом и воспитывал троих детей: что известно о мужчине, подозреваемом в убийстве Ксении Каторгиной на Уралмаше. Мужчина показал, где было спрятано тело убитой девушки (подробнее)Не признавал правнука: на Урале обвиняемая в убийстве молодой мамы Ксении Каторгиной пыталась убить своего деда ножницами. 80-летний дедушка Екатерины Меньшиковой попал в реанимацию с большой кровопотерей (подробнее)