Девушку искал весь Екатеринбург, ее тело обнаружили в колодце на окраине Уралмаша. Фото: СОЦСЕТИ

Следственный комитет завершил расследование резонансного убийства 27-летней екатеринбурженки Ксении Каторгиной. Девушка была зарезана 10 октября прошлого года, когда отправилась показывать свой внедорожник Audi Q5 потенциальным покупателям.

На окраине Уралмаша девушка встретилась с жителями Челябинской области, это был ранее судимый Михаил Федорович, его гражданская жена Екатерина Меньшикова и таксист Марат Ахметвалиев.

- Сообщники готовились особенно тщательно, продумав все детали нападения, а также приобретя для нейтрализации своей предполагаемой жертвы электрошокер, нож и пластиковые хомуты, - отмечают в СУ СКР по Свердловской области.

Банда попросила устроить им небольшой тест-драйв, во время которого Ксению оглушили, а затем убили. Тело молодой мамы выбросили в колодец в частном секторе. Что же касается машины, то ее за бесценок продали в Челябинске. Для этого Меньшикова оформила договор купли-продажи по документам Каторгиной.

Предполагаемые убийцы: Михаил Федорович, Екатерина Меньшикова и Марат Ахметвалиев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Задержать предполагаемых убийц удалось по горячим следам. Банда даже не пыталась скрываться.

- Вечером 14 октября в городе Копейск оперуполномоченные задержали сначала первого подозреваемого, он в этот момент передвигался в такси. Ещё двух сыщики задержали ночью 15 октября на съёмной квартире в Челябинске. Всех троих доставили под конвоем полиции в Следственный комитет для проведения необходимых следственных действий, - пояснил пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

ТРАГЕДИИ МОЖНО БЫЛО ИЗБЕЖАТЬ

Примечательно, что при расследовании убийства свердловские сыщики выявили факты бездействия своих коллег с Южного Урала. Как выяснилось, за сутки до поездки в Екатеринбург, Федорович избил и ограбил мать своей сожительницы, о чем та сообщала в полицию. Что же до Ахметвалиева, то он угнал Volkswagen Polo из автопарка, в котором работал.

- Девушка нанесла своей матери не менее 4 ударов в область головы металлической кастрюлей, а также продемонстрировала ей зажженную газовую горелку, поднося ее к телу потерпевшей. Реально опасаясь за свою жизнь и здоровье, женщина сообщила о наличии у нее денежных средств в размере 320 тысяч рублей, находящихся на счете в банке, - отмечают в прокуратуре Свердловской области.

У Ксении осталась пожилая мама и дочка Саша. Еще не скоро девочка узнает, в каких муках умирала ее мама. Говорить об убийстве ей, разумеется, никто не стал. Пришлось выдумывать легенду о том, что «маму сбила машина».

- С дочкой я говорила в понедельник, за три дня до убийства, - со слезами на глазах рассказывала «КП» Римма Каторгина. - Один из них (Федорович) прикрывается своим ребенком. Но когда они Ксюшу убивали, о ее дочке не думали. У нее впереди была вся жизнь, дочка, планы, покупка квартиры, командировка в Италию. Надеюсь, что все они получат пожизненный срок. Я бы и расстрела им пожелала, но у нас больше нет смертной казни. Внучка не должна в таком возрасте знать всех этих зверств. Саша до сих пор думает, что маму можно спасти.

Банду обвиняют сразу по семьи статьям уголовного кодекса, в том числе и «Убийстве группой лиц по предварительному сговору». Санкции предусматривают наказание вплоть до пожизненного срока.

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