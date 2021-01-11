Личная страница пилота-героя Дамира Юсупова подверглась атаке мошенников в ночь на 12 января. В Instagram появились сразу четыре поста с просьбой «помочь маме». Злоумышленники от лица пилота «Уральских авиалиний» написали небылицу о том, как его мать «попала в аварию и нужны деньги на операцию».- Друзья, в моей семье случилось большое горе. Сегодня моя мама попала в ДТП. Мама сейчас находится в реанимации, ей необходимо сделать несколько операций. Состояние очень тяжелое. Сейчас не хватает около 350 тысяч рублей. Времени мало, максимум 2-3 часа, - говорится в фейковом сообщении, на которое нельзя вестись.«Комсомолке» удалось оперативно связаться с Дамиром Юсуповым и удостовериться в том, что данная информация не имеет никакого отношения к действительности.- Только что пришло оповещение, что аккаунт был взломан. Большое спасибо, что сообщили, - кратко ответил летчик-герой.Напомним, что летом 2019 года Юсупов, будучи командиром самолета, выполнявшего рейс Москва – Симферополь, посадил борт на кукурузное поле после отказа обоих двигателей. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину званий Героев Российской Федерации. Все 233 человека, включая экипаж, отделались тогда легким испугом.Кстати, пассажиры «кукурузного» рейса также увидели посты мошенников на странице Юсупова, но сразу поняли, что это ложь.- В нашем чате уже идет обсуждение случившегося, но все понимают, что его взломали, - рассказывают спасенные Юсуповым пассажиры.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«В ближайшее время летать не буду»: пилот А-321 Дамир Юсупов рассказал, как сажал самолет в кукурузном поле «Комсомолка» встретилась с пилотом-героем в аэропорту Кольцово (Подробности)«Всему виной птицы»: Пилоты посадили самолет «Уральских авиалиний» в поле после отказа оборудования Аварийная посадка произошла в Подмосковье (подробнее)«Пилот - гений!»: пассажиры аварийного с рейса «Уральских авиалиний» благодарят экипаж После удачной посадки пассажиры бросились обнимать и целовать стюардесс и бортпроводников (подробнее)«Мы все в шоке, он всего год командир корабля»: родной брат пилота Юсупова, который посадил самолет в поле В оба двигателя попали птицы (подробнее)