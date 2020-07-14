По-прежнему на плато: за сутки COVID-19 заболели еще 245 уральцев

В Свердловской области за прошедшие сутки были официально зарегистрированы 245 случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых заболевших – в Екатеринбурге (+181). С начала пандемии зафиксировано 16372 случаев.

На сегодняшний день общее число пациентов, которые находятся в стационарах под наблюдением медиков – 5839 человек. В тяжелом состоянии – 205, из них еще 93 подключены к аппаратам ИВЛ.

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 945. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

Кроме того, за минувшие сутки подтвердились еще девять смертей от коронавируса. Всего с начала пандемии погибли 172 уральца.

Но есть и хорошие новости: с начала пандемии уральским врачам удалось вылечить 10326 человек. Только за сутки из больниц выписали 359 пациентов.

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Напомним, накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции до 20 июля. Ограничения, в основном, касаются людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Тем не менее, по словам региональных властей, мы по-прежнему находимся на плато по числу заболевших.

На Среднем Урале уже возобновили работу огромное число продовольственных и непродовольственных магазинов, а в Екатеринбурге двери открыли летние кафе и ресторанов. Конечно, все это при условии соблюдений мер санбезопасности – за этим, кстати, очень жестко следят специально созданные контрольные группы. Шесть «летников» пришлось закрыть.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлено 739 947 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 614 летальных исходов, выздоровели 512 825 человек.

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