2020-07-10T13:47:14+03:00
Общество

Глава свердловского минздрава объяснил, почему частные клиники перестали делать КТ

Теперь для того, чтобы пройти диагностику, порой приходится ждать по нескольку дней
Мария Трапезникова
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Теперь для того, чтобы пройти диагностику, порой приходится ждать по нескольку днейТеперь для того, чтобы пройти диагностику, порой приходится ждать по нескольку днейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области на сегодняшний день официально зарегистрировано больше 15 тысяч заболевших коронавирусом. Из этого числа больше девяти тысяч медики сумели поставить на ноги. Всем пациентам, у кого есть симптоматика и подозрения на COVID-19, в обязательном порядке должны делать КТ легких, чтобы выяснить степень их поражения.

При этом в последнее время многие уральцы не могут дождаться «скорой», которая бы отвезла их на исследование. Казалось бы, проще пройти его в частной клинике, не ждать по нескольку дней в очереди. Но частные клиники перестали делать КТ, объясняя это запретом регионального минздрава.

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков объяснил, почему так происходит. По его словам, в Екатеринбурге на сегодняшний день четыре муниципальных КТ-центра: на базе больниц №24, №14, областного тубдиспансера и госпиталя ветеранов войн. По словам министра, они работают с большой нагрузкой, но справляются.

- Мы предложили частным центрам заняться такой работой, и в своем приказе предусмотрели такую рекомендацию. Но мы видим, что есть определенные опасения в период эпидемии, и частные центры не работают в этой системе, - объяснил Андрей Цветков.

На сегодняшний день муниципальных центров более, чем достаточно, чтобы проводить диагностику тем, кому это действительно надо. «Да, из-за определенного наплыва бывает очередь, но у нас никто не остается без помощи», - заявил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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