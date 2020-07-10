Уральцы какого возраста чаще всего умирают от COVID-19: отвечает министр здравоохранения
В Свердловской области с каждым днем фиксируется все больше случаев смертей от коронавируса. Только за минувшие сутки погибли 10 человек. По данным региональных властей, на Среднем Урале стабильная обстановка, а процент летальности составляет всего 1%.
Вместе с тем министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков рассказал, люди какого возраста чаще всего гибнут от вируса.
- В основном это люди старше 70 лет, и очень часто – старше 75-80 лет, которые имеют одно-два сопутствующих заболеваний, - рассказал министр. – Когда у них начинает развиваться «ковидная» пневмония, усугубляется течение и всех иных болезней. Естественно, бывают летальные исходы. Есть люди и младше 50 лет, и с 30 с небольшим, но в этих случаях всегда присутствовала сопутствующая патология.
При этом, по словам Андрея Цветкова, в регионе, к счастью, нет ни одного погибшего от коронавируса ребенка. Но заболевшие среди детей все-таки есть. Сколько их, он не уточнил.
ИСТОЧНИК KP.RU
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