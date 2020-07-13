2020-07-13T12:01:31+03:00
Коронавирус Covid-19

В Свердловской области снова продлили режим самоизоляции

Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение об ограничениях
Юлия СТАЛИНА
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Также действует масочный режим.Также действует масочный режим.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Режим самоизоляции в Свердловской области вновь продлен. Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение об ограничениях до 20 июля. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Отметим, документ опубликован на официальном портале правовой информации Свердловской области и уже вступил в силу. Режим самоизоляции распространяется на людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.

- В Свердловской области продолжает действовать масочный режим, правила, предполагающие повсеместную дезинфекцию и соблюдение социальной дистанции, а также ряд ограничительных мер, - рассказали в оперштабе.

Динамика распространения коронавируса на Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Напомним, за последние сутки в Свердловской области подтвердили еще 218 случаев коронавируса. Больше всего новых заболевших – в Екатеринбурге - 134 уральца. С начала пандемии же было зарегистрировано 16127 заражений.

Помимо этого продолжает расти общее число смертей. Всего регионе от Covid-19 скончались 163 пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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