Как на Среднем Урале формируется статистика по заболевшим COVID-19: отвечает министр здравоохранения

10 Июль 2020 2020-07-10T10:40:40+03:00

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Уже который день в Свердловской области официальная статистика превышает 200 случаев заражения COVID-19. При этом, по данным региональных властей, Средний Урал находится на плато и ситуация оценивается как стабильная. В большом интервью региональному департаменту информполитики министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков объяснил, каким образом формируется официальная статистика по новым выявленным случаям коронавируса.

- Если говорить о сводке подтвержденных случаев COVID-19, то она формируется из нескольких информационных ресурсов. Это количество положительных анализов и количество действительно больных людей. Ведь не всегда, если у человека положительный результат теста, он болен. Почти половина случаев – это просто вирусоносительство, - объяснил министр.

Кроме того, важно то, что за время болезни пациент сдает анализы на коронавирус два или три раза. Поэтому нельзя учитывать только количество тестов. По данным Андрея Цветкова, существует федеральный регистр пациентов, куда заносят информацию все медицинские организации. Самые объективные данные — там.

- Чтобы никаких расхождений в подсчетах не возникало, мы постарались свести все в единую сквозную информационную базу, которую мог бы видеть Роспотребназор, Минздрав и наши медицинские организации, - добавил Андрей Цветков. – Сегодня у нас такой программный продукт есть, он работает на Екатеринбург и постепенно продвигается на всю область. Все возникающие межведомственные вопросы будут окончательно сняты. Спекулировать цифрами здесь не надо никому.

В Свердловской области на сегодняшний день зарегистрировано больше 15 тысяч зараженных, из этого числа больше девяти тысяч пациентов поправились. Процент летальности в регионе составляет всего 1%.

ИСТОЧНИК KP.RU