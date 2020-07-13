13 Июль 2020 2020-07-13T17:10:00+03:00

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В Екатеринбурге за нарушения санитарных правил закрыли шесть летних веранд. Об этом рассказал губернатор Свердловской области на своей странице в Instagram. По словам главы региона, нарушения везде одинаковые - сотрудники кафе работали без масок. Среди заведений, которые пришлось закрыть «Три толстяка» и «Суботица» на Вайнера, Vietmon и «Аль-Шам» на Малышева, «Ситора» на Попова и «Ветерок» на Горького.

- Понимаю, на улице очень жарко и тяжело всю смену быть в маске. Но пандемия коронавируса никуда не исчезла, масочный режим никто не отменял, и соблюдение всех санитарных правил является обязательным условием работы. Исключений не будет, - написал губернатор.

Напомним, что летним верандам кафе и ресторанов в Екатеринбурге разрешили открыться первого июля. Единственное условие для того, чтобы принимать гостей – соблюдение всех санитарных норм, принятых из-за распространения коронавирусной инфекции. Уже через неделю после указа губернатора в городе работали 109 летних веранд кафе и ресторанов из 198 имеющихся.

ИСТОЧНИК KP.RU