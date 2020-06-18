Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 18 июня 2020 года: в благодарность врачам дарят холодильники

Что интересного и важного произошло на Урале за последние 24 часа? Узнаете в нашей традиционной сводке на тему «Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области» по состоянию на утро 18 июня.

СТАТИСТИКА

Еще 227 случаев COVID-19 было зарегистрировано в регионе. Из них 162 – в Екатеринбурге. Теперь регионе зарегистрировано 10016 случаев новой коронавирусной инфекции. Состояние 88 госпитализированных оценивается как тяжелое, в том числе 41 – на аппаратах ИВЛ.

Депутат Наталья Поклонская рассказала об опальном схиигумене отце Сергие 00:00 00:00

Статистика за 17 июляФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

За было выписано 188 человек. По состоянию на утро 18 июня 2020 года уральские врачи выписали 4657 пациентов. Зарегистрировано сразу три летальных исходов, общее число случаев – 57.

СПИРТНОЕ ПОСЛЕ 19:00?

Многие уральцы ждут, когда же начнут продавать алкоголь до 23:00 как и прежде. Но тут губернатор Куйвашев внезапно дал понять, что, возможно, сделает новую поблажку. А точнее – продлит реализацию спиртного до 21:00. Но только с разрешения специалистов Роспотребнадзора.

- Мониторинг говорит о том, что мера профилактики принесла немало пользы – меньше шумных компаний под окнами у людей, меньше на один повод куда-то выходить из дома по вечерам, - объяснил Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram. – Пока в условиях особого режима мы эти ограничения сохраним. Дальше будем обсуждать.

В БОЛЬНИЦУ С ХОЛОДИЛЬНИКОМ

Нападающий «Урала» Павел Погребняк совсем недавно вылечился от коронавируса. Две недели он провел в обычной палате ГКБ № 14, а сейчас уже готовится возобновить тренировки. Но о подвиге уральских врачей звезда не забыла, форвард вернулся в больницу с подарками.

Бывший игрок сборной России вручил героям в белых халатах билеты на предстоящую игру с «Рубином», а также новый холодильник. Медики были рады такому подарку.

Павел Погребняк и заместитель главного врача ГКБ № 14 Алексей МартыновФото: Алексей БУЛАТОВ

- Для меня честь вернуться сюда. Я лежал в обычной палате с фельдшером и инженером. Они лишь на второй день узнали во мне футболиста, - рассказывает Погребняк. – Коронавирус – опасная болезнь. Он может протекать так, что ты и не заметишь сразу. Я сделал КТ после того, как неделю держалась температура. А потом сразу выявили двустороннюю пневомонию.

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