Вручил билеты, майку и холодильник: Павел Погребняк поблагодарил врачей, которые вылечили его от коронавируса

Нападающий Павел Погребняк оказался единственным футболистом «Урала», который переболел коронавирусом. В конце мая его госпитализировали с двусторонней пневмонией, диагноз был поставлен, когда форвард сдавал тест на COVID-19 по возвращению в Екатеринбург. Пока его супруга и трое сыновей пили антибиотики на домашнем карантине, бывшая звезда сборной России лечилась в обычной больнице на Уралмаше.

Павел Погребняк благодарит врачей, которые вылечили его от коронавируса.

- Паша улетел в Екатеринбург 18 мая, в понедельник. Потом поднялась температура у детей, и я вызвала врача, чтобы у всех нас взяли анализы на COVID-19. Но я себя чувствую просто потрясающе! Поэтому я также сдала тест на антитела, возможно, я переболела бессимптомно. Последние два месяца мы были на карантине, выходили только за продуктами. Я считаю, что муж мог заразиться в аэропорту или самолете, - рассказывала жена спортсмена.

В качестве подарков футболист вручил руководству больницы новый холодильник.Фото: Алексей БУЛАТОВ

На радость клуба и своей семьи Павел быстро пошел на поправку и уже готовится к возобновлению чемпионата, 20 июня «шмели» примут на своем поле казанский «Рубин». Сегодня же Погребняк вновь приехал в ГКБ № 14, но уже не с болезнью, а с подарками для врачей, которые поставили его на ноги в кратчайшие сроки.

Погребняк признался, что не сразу предал значения симптомам болезни.

- У нас же российский характер. Если заболели, сначала пробуем вылечиться народными средствами: чай с лимоном или медом. Но после того, как температура продержалась неделю, я принял решение поехать на КТ. Оно выявило двухстороннюю пневмонию, а дальше уже было все понятно.

В качестве подарков футболист вручил руководству больницы новый холодильник, билеты на матч с «Рубином», а также свою футболку с автографами всей команды.

По словам заместителя главного врача ГКБ №14 Алексея Мартынова, футболист был примерным пациентом.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я лежал в обычной палате. Моими соседями были инженер и фельдшер. Они узнали меня только на второй день, - добавил Погребняк.

По словам заместителя главного врача ГКБ №14 Алексея Мартынова, футболист был примерным пациентом.

- У нас в инфекционном корпусе от 400 до 450 зараженных коронавирусом. Хотя коек было заложено 417. Приходится иногда ужиматься. Спасибо Павлу за подарки. Холодильник нам очень пригодится в быту.

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