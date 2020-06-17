2020-06-17T12:35:22+03:00
Общество

Будут ли продавать алкоголь после 19:00? Отвечает свердловский губернатор

Уральцы серьезно озадачены этим вопросом
Мария Трапезникова
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Будут ли продавать алкоголь после 19:00?Будут ли продавать алкоголь после 19:00?Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает отвечать на вопросы уральцев, связанные с пандемией коронавируса и режимом самоизоляции. Одним из самых часто завеваемых вопросов стал тот, который затрагивает возобновление продаж алкоголя после 19:00.

Напомним, раньше его продавали до 22:00, однако после этого губернатор принял решение несколько сократить время. Дело в том, что ему часто жаловались на шумные, пьяные компании под окнами местные жители.

Вот и сейчас уральцев волнует – снимут ли запрет. «Иногда с работы просто не успеваешь зайти и купить», - с досадой сообщает один из подписчиков губернатора.

- Мониторинг говорит о том, что мера профилактики принесла немало пользы – меньше шумных компаний под окнами у людей, меньше на один повод куда-то выходить из дома по вечерам, - объяснил Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram. – Пока в условиях особого режима мы эти ограничения сохраним. Дальше будем обсуждать.

Сейчас темой занимаются и депутаты, и профильные ведомства. По словам главы региона, есть предложение продавать алкоголь только до 21:00. Но пока что окончательного решения еще нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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