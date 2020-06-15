Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 15 июня 2020 года: Парад Победы под угрозой срыва

Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, сообщаем последние новости по состоянию на утро 15 июня 2020 года.

СТАТИСТИКА

За прошедшие сутки на Среднем Урале было выявлено 254 новых случаев COVID-19. Почти 80 процентов заболевших в Екатеринбурге – 200 человек

Всего же в Свердловской области зарегистрирован 9325 случай коронавирусной инфекции. Состояние 84 госпитализированного оценивается как тяжелое, в том числе 40 – на аппаратах ИВЛ. Было выписано 123 человека. Всего уральские врачи вылечили 4144 пациента.

Общее летальных исходов от инфекции – 50. Общее количество проведенных исследовании составляет 409 199. Обследовано всего 380 214 человек.

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ПАРАД ПОБЕДЫ 24 ИЮНЯ ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА

В воскресенье губернатор Евгений Куйвашев опубликовал пост, в котором заявил – если Парад Победы 24 июня и состоится, то без ветеранов. В целом реакция главы региона понятна – с тех пор, как были сняты первые ограничения, количество заболевших стремительно увеличивается. При этом специалисты уверены, что Средний Урал вышел на плато.

- Моя позиция однозначна: никаких ветеранов на публичных мероприятиях в Екатеринбурге быть не должно. Про проведение парада мы ещё посмотрим, – написал Евгений Куйвашев.

Евгений Ройзман заболел COVID-19 00:00 00:00

ВЕЧЕРИНКУ С КРАСОТКАМИ РАЗОГНАЛА ПОЛИЦИЯ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/784832" frameborder="0"></iframe> Екатеринбуржцы устроили вечеринку на Уралмаше, несмотря на коронавирус.

Представители одного известного ресторана устроили вечеринку под открытым небом в парке Победы. Все происходило в парке Победы, а происходящее транслировали в Instagram.

Чтобы вечеринка удалась, организаторы позвали нескольких диджеев, а еще пригласили очаровательных танцовщиц.

Тусовщиков не остановило то, что в Свердловской области до сих пор действуют ограничия, связанные со вспышкой пандемии коронавируса. И проведение массовых мероприятий до сих пор остается под запретом.

На вечеринку, которая начиналась в 18 часов, зазывали через соцсети.

«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ» ПОКОРИЛА TIKTOK

Финалистка шоу «План Б» Елизавета Аниховская устроила настоящий бум в TikTok после публикации своего нового ролика, который был снят в поселке Белокаменный (Асбестовский район Свердловской области).

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- Мое лето началось именно так. Спустя неделю обитания в деревне городской шик улетучивается, - пишет победительница конкурса «Мисс Екатеринбург – 2016».

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