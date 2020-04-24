2020-04-24T14:17:45+03:00
Общество

Организатор подпольной вечеринки в Екатеринбурге попросил горожан не выходить из дома

Стас Словиковский записал видеообращение в полиции [видео]
Мария Трапезникова
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В прошлые выходные в центре Екатеринбурга прошла подпольная вечеринка, организатором которой стал бывший арт-директор «Салюта» и «Колизея» Стас Словиковский. Прийти на нее можно было только строго по приглашениям от него самого. Вечеринка прошла, однако после этого всех участников стали искать полицейские.

Словиковского нашли и попросили явиться в полицию. Его отправили под суд за несоблюдение указа губернатора Куйвашева. Сегодня появилось видео от полиции Екатеринбурга, в котором молодой человек попросил всех горожан по возможности не выходить из дома и не посещать никаких массовых мероприятий, включая подпольные вечеринки.

Организатор подпольной вечеринки в Екатеринбурге попросил горожан не ходить на тайные тусовки.Видео: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

- Я призываю всех горожан соблюдать меры самоизоляции, не организовывать и не принимать участия в массовых мероприятиях, которые в настоящий момент могут создавать угрозу распространению коронавируса, - попросил Словиковский. – Считаю, когда врачи трудятся в ежедневном режиме, мы не должны подвергать риску ни себя, ни своих близких. Не нужно провоцировать правоохранительные органы ужесточать санитарно-хирургические меры со стороны государства. Прошу всех воздержаться от проведения несанкционированных вечеринок и соблюдать требования губернатора свердловской области.

Как добавили в пресс-группе городской полиции, Словиковский искренне раскаивается в том, что сделал, и причинил другим людям неприятности. Однако ему все равно грозит штраф до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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